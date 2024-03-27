В Киеве заметили самый мощный и быстрый электромобиль Mercedes (фото)

Новый Mercedes-AMG EQS53 оборудован 658-сильной установкой. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с, а его запас хода составляет 586 км.

В Киеве сфотографировали новый Mercedes-Benz EQS в топовой версии от AMG. На данный момент это самый быстрый электромобиль в модельном ряду немецкой марки. Его фотографии появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электромобиль Mercedes-AMG EQS53 (именно так называется версия) выпускают с конца 2022 года. Это флагманская самая дорогая версия Mercedes EQS, цена которой в Украине стартует с 5,66 млн гривен.

Новый Mercedes-AMG EQS53 оборудован двухмоторной установкой, которая развивает 658 л.с. и 920 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с, а максимальная скорость ограничена на 220 км/ч.

Также есть возможность заказать опционный пакет AMG Dynamic Plus, который позволяет кратковременно увеличить отдачу силовой установки до 761 л.с. и 1020 Н∙м. В этом случае спринт до сотни длится 3,4 с, а максимальную скорость увеличили до 250 км/ч.

Аккумуляторная батарея на 108 кВт∙ч позволяет преодолеть до 586 км без подзарядки. Все Mercedes-AMG EQS53 полноприводные, а еще доработана их ходовая. Оснащение включает адаптивные амортизаторы, пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

В салоне установлены спортивные руль и кресла Фото: Mercedes-Benz

От стандартного Mercedes EQS версия AMG отличается более агрессивным дизайном передней части, обвесом, задним спойлером и 20-дюймовыми дисками. В салоне установлены спортивные сиденья и руль, а на всю переднюю панель растянут трехсекционный дисплей.

Кстати, недавно появились фото уникального бронированного Mercedes украинского политика.

Также Фокус рассказывал о совершенно новом электромобиле BMW i3 в Киеве.