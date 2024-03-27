Практичный собрат Tucson: Hyundai представили стильный и доступный пикап (фото)

Пикап Hyundai Santa Cruz изменился внешне и получил полностью новый салон. Модель предлагается с бензиновыми двигателями мощностью до 281 л. с.

На автошоу в Нью-Йорке презентовали новый Hyundai Santa Cruz. Компактный пикап прошел обновление вслед за родственным кроссовером Tucson и вскоре поступит в продажу по цене менее $30 000. Его подробности раскрыли на официальном сайте южнокорейского производителя.

Пикап предлагается с 2,5-литровыми бензиновыми двигателями Фото: Hyundai

Пикап Hyundai Santa Cruz узнается по новой прямоугольной решетке радиатора, измененным фарам и фонарям. Внедорожная версия XRT получила более массивный пластиковый обвес и новые 18-дюймовые шины для бездорожья.

Версия XRT отличается внедорожным обвесом Фото: Hyundai

Салон Hyundai Santa Cruz претерпел более серьезные изменения. Как и новый Hyundai Tucson, пикап получил новый руль и измененную переднюю панель с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями.

Появились и новые функции — доступ в салон со смартфона, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, контроль усталости водителя и камеры для "слепых" зон.

В салоне установили новые руль и переднюю панель Фото: Hyundai

Как и прежде, пикап Hyundai Santa Cruz предлагается с 2,5-литровыми бензиновыми двигателями — 194-сильным атмосферным и 281-сильным с турбонаддувом. Обе версии оборудованы 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, а привод может быть передним или полным.

Кстати, недавно в Украине появился обновленный седан Hyundai Elantra.

Также Фокус рассказывал о недорогом спортивном кроссовере Hyundai.