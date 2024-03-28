Старый 80-летний грузовик завелся и поехал после 50 лет простоя на морозе (видео)

Старинный грузовик GMC CCKW более полувека простоял на свалке на Аляске. Несмотря на тяжелый климат, автомобиль неплохо сохранился и может ездить.

Грузовой GMC CCKW 1943 года продемонстрировал завидную живучесть. Он завелся и даже поехал после нескольких десятилетий простоя на улице. Ему посвятили видео на Youtube-канале Backyard Alaskan.

Грузовик стоял на свалке на Аляске Фото: скриншот / YouTube

Старинный GMC CCKW нашли на кладбище старой техники времен Второй мировой войны на Аляске. Судя по всему, грузовик не ездил минимум 50-60 лет.

Несмотря на снежные и морозные зимы на Аляске, военный грузовик хорошо сохранился. Он, конечно, проржавел за годы простоя под открытым небом, однако остался в рабочем состоянии. GMC CCKW без проблем завели и автомобиль поехал.

Двигатель GMC легко завелся Фото: скриншот / YouTube

GMC CCKW — одно из самых массовых авто Второй мировой войны. General Motors выпустили 572 тысячи этих грузовиков и только Willys Jeep разошелся большим тиражом. На них фактически держалась логистика армии США.

Полноприводный GMC CCKW имеет грузоподъемность 2,5 тонны. Он оснащен 4,4-литровой бензиновой шестеркой, которая в разных модификациях развивала 91 или 102 л.с.

Кстати, недавно после 75 лет простоя удалось завести ржавый 75-летний Ford.

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