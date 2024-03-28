Преемника Kia Ceed рассекретили до презентации (фото, видео)

Хэтчбек Kia K4 выглядит более выразительно, чем предшественник Ceed. Авто получит новые опции и два больших дисплея в салоне

Новый Kia K4 предложат не только в кузове седан, но и в качестве хэтчбека. Новая модель заменит Kia Ceed. Первые фото новинки показали во время презентации четырехдверного K4 на автошоу в Нью-Йорке. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши Фото: скриншот / YouTube

Хэтчбек Kia K4 отличается интересным рубленым дизайном. Передняя часть у него такая же, как и у седана (за исключением декора), а вот сзади у него толстые вертикальные стойки крыши. Заднее стекло прикрыто спойлером, а ручки задних дверей спрятаны.

Заднее стекло прикрыто спойлером Фото: скриншот / YouTube

Салон хэтчбека не показали, но вряд ли он будет отличаться от интерьера седана. Это значит, что новый Kia K4 получит два дисплея на передней панели. Среди опций будут доступ в салон со смартфона, электропривод сиденья водителя с памятью настроек, вентиляция кресел и система полуавтономного движения.

Скорее всего, хэтчбек Kia K4 будут оснащать бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (147 л.с.) и 1,6 л турбо (190 л.с.), а также механической или автоматической КПП. На европейском рынке могут предложить и другие моторы объемом 1,0 и 1,5 л. Пятидверную модель презентуют до конца года.

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