Знакомый незнакомец: Volkswagen презентовал доступный кроссовер за $12 000 (фото)

Jetta VS5 — компактный кроссовер на базе Skoda Karoq. Бюджетная модель довольно богато оснащена, а под ее капотом установлен 150-сильный турбомотор.

В Китае презентовали новый Jetta VS5 2024 модельного года. Бюджетный компактный кроссовер от Volkswagen прошел обновление и уже продается по цене от 87 900 до 121 900 юаней ($12 000 — 16 900). Об этом сообщает сайт Autohome.

Кроссовер является родственником Skoda Karoq Фото: autohome.com.cn

Под брендом Jetta концерн Volkswagen выпускает в Китае бюджетные версии своих моделей. К примеру, кроссовер Jetta VS5 является близким родственником Skoda Karoq и Seat Ateca, что видно, если взглянуть на авто в профиль. В то же время, в анфас авто существенно отличается.

Именно переднюю часть Jetta VS5 и обновили. Ему изменили фары, бампер и решетку радиатора. В салоне установлены новые кнопки на передней панели.

Все Jetta VS5 оснащены цифровой панелью приборов Фото: autohome.com.cn

Хотя модель дешевая, даже в базовой версии есть цифровая панель приборов и большой тачскрин. Топовый вариант получил раздельный климат-контроль, электропривод кресла водителя, камеру и парктроник, а его салон отделан алькантарой.

Авто предлагают со 150-сильным турбомотором Фото: autohome.com.cn

Новый Volkswagen Jetta VS5 оснащен 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с. Он способен развить 170 км/ч и потребляет в среднем 9, 5 л/100 км. Можно выбрать 5-ступенчатую механическую или 6-ступенчатую автоматическую КПП.

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