Для начинающих водителей: представлен необычный трехколесный Volkswagen (фото)
Трехколесное авто Geparda создано на базе Volkswagen up. Четырехместный хэтчбек массой 900 кг способен развивать 110 км/ч.
Volkswagen up вернули в производство в новом формате. Миниатюрный городской хэтчбек превратили в необычное трехколесное авто. Его назвали Geparda и вскоре он поступит в продажу по цене от 20 000 евро. Об этом сообщает сайт Motor1.
Volkswagen up Geparda создали специально для молодых водителей. Появление такого авто обусловлено особенностями правил дорожного движения Германии и ряда других стран ЕС. Они разрешают управлять маломощной мототехникой с 16 лет, а поскольку ограничений по массе байков нет, то Volkswagen up решили переделать в трицикл.Важно
От стандартного Volkswagen up новый Geparda отличается сдвоенными задними колесами. Получился аналог трехколесного мотоцикла.
Конечно, такая конструкция влияет на управляемость и устойчивость авто, поэтому подвеска Volkswagen up доработана — установлены улучшенные задние пружины и передний стабилизатор.
К тому же, для начинающих водителей установили маломощный мотор на 20 л. с. С ним Geparda массой 900 кг способен развить 110 км/ч, то есть даже может выехать на автобан. Салон рассчитан на четырех человек, а оснащение включает ESP и 4 подушки безопасности.
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