Для начинающих водителей: представлен необычный трехколесный Volkswagen (фото)

Трехколесное авто Geparda создано на базе Volkswagen up. Четырехместный хэтчбек массой 900 кг способен развивать 110 км/ч.

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Volkswagen up вернули в производство в новом формате. Миниатюрный городской хэтчбек превратили в необычное трехколесное авто. Его назвали Geparda и вскоре он поступит в продажу по цене от 20 000 евро. Об этом сообщает сайт Motor1.

Авто создано для начинающих водителей

Volkswagen up Geparda создали специально для молодых водителей. Появление такого авто обусловлено особенностями правил дорожного движения Германии и ряда других стран ЕС. Они разрешают управлять маломощной мототехникой с 16 лет, а поскольку ограничений по массе байков нет, то Volkswagen up решили переделать в трицикл.

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От стандартного Volkswagen up новый Geparda отличается сдвоенными задними колесами. Получился аналог трехколесного мотоцикла.

Конечно, такая конструкция влияет на управляемость и устойчивость авто, поэтому подвеска Volkswagen up доработана — установлены улучшенные задние пружины и передний стабилизатор.

Задние колеса Geparda сдвоенные

К тому же, для начинающих водителей установили маломощный мотор на 20 л. с. С ним Geparda массой 900 кг способен развить 110 км/ч, то есть даже может выехать на автобан. Салон рассчитан на четырех человек, а оснащение включает ESP и 4 подушки безопасности.

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