В украинских городах-миллионниках увеличат разрешенную скорость движения авто (список улиц)
В Украине вступают в силу "летние" ограничения скорости в городах. В Киеве разрешенную скорость на отдельных улицах увеличили до 80 км/ч, а в Днепре — до 70 км/ч.
С 1 апреля в Киеве и Днепре увеличат разрешенные лимиты скорости. На ряде дорог можно будет легально развивать более 50 км/ч. Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Украины в Facebook.
"Летние" ограничения скорости будут действовать с 1 апреля по 1 ноября. В частности, в Киеве решением горсовета в это время транспорту разрешили двигаться со скоростью 80 км/ч на восьми улицах:
- просп. Степана Бандеры (от Оболонского просп. до Северного моста);
- просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);
- просп. Николая Бажана (от Южного моста до Харьковской пл.);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Набережное шоссе (от Почтовой пл. до Надднепрянского шоссе);
- Надднепрянское шоссе;
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы города Киев).
В Днепре исполком горсовета установил более низкий лимит скорости в 70 км/ч и будет действовать он на таких участках улиц города:
- ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);
- Запорожское шоссе (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);
- Донецкое шоссе (от перекрестка с ул. Березинской до дорожных знаков "Днепр");
- мост Кайдакский;
- мост Центральный;
- ул. Солнечная Набережная, от перекрестка с ул. Любарского до Усть-Самарского моста (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
- ул. Набережная Заводская, за исключением таких участков:
- в 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Академика Павлова;
- в 50 м с обеих сторон от пешеходных переходов возле перекрестков с улицами Метростроевской и Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена");
- от выезда со шлакоотвала до разворота на Кайдакский мост.
Если на вышеупомянутых улицах есть камеры контроля скорости, то их перенастроят под новые ограничения.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине предлагают существенно увеличить штрафы за нарушение ПДД — они могут достичь 51 000 гривен.
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