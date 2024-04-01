1500 сил и 2,5 с до сотни: как выглядит самый быстрый BMW в истории (видео)

Тюнинг BMW M240i xDrive увеличил мощность его турбодвигателя до 1500 сил. Спорткар преодолевает четверть мили с места всего за 8 секунд.

В США выполнили впечатляющий тюнинг BMW 2 Series. Компактное купе превратили в экстремальный заряженный спорткар для драгрейсинга. О нем рассказали на Youtube-канале That Racing Channel.

С виду это обычный BMW M240i xDrive. Тюнингованное авто выдают разве что гоночные шины на дисках BBS и воздухозаборник на капоте. В салоне установили спортивные сиденья.

Спорткар разгоняется до сотни за 2,5-2,6 с Фото: скриншот / YouTube

Двигатель BMW M240i xDrive серьезно доработали. Рабочий объем турбошестерни увеличили до 3,2 л, а также установили новую турбину. Кроме того, заменены поршни, головка блока цилиндров и распределительные валы. Автоматическую 8-ступенчатую КПП усилили и установили новые оси.

В результате мощность выросла до 1500 л.с. К тому же, спорткар BMW облегчили. Разгон до 100 км/ч занимает 2,5-2,6 с, а спринт на ¼ мили (402 м) занимает 7,9 с, причем скорость на финише составляет 280 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый BMW в мире.

Владелец планирует продолжить тюнинг BMW 2 Series, поэтому вскоре купе может стать еще быстрее.

Кстати, недавно в Киеве появился самый быстрый кроссовер BMW за 9 миллионов гривен.

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