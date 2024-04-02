Мощного конкурента VW Golf GTI от Opel рассекретили до премьеры (фото)

Хэтчбек Opel Astra Irmscher получил агрессивный обвес и большое заднее антикрыло. Мощность силовой установки увеличили до 260 сил.

Opel Astra получит яркую заряженную модификацию, которая станет преемницей знаменитых моделей ОРС. Первые изображения хэтчбека опубликовали на сайте немецкого ателье Irmscher.

Эта компания давно выполняет тюнинг Opel. Заряженную версию Astra могут выпустить небольшой серией, ведь в производственные мощности предприятия Irmscher не позволяют массовый выпуск автомобилей.

Сзади установлено огромное антикрыло Фото: Irmscher

Новый Opel Astra Irmscher создавали, вдохновляясь автомобилями для ралли и кольцевых гонок. Хэтчбек получил обвес, диффузор и большое антикрыло, а его колесные арки расширены. Передняя часть выглядит более агрессивно. К тому же, автомобиль занижен и получил 20-дюймовые диски Hydra Star.

Тюнинг Opel Astra от Irmscher улучшит и динамические характеристики хэтчбека. Для доработки выбрали плагин-гибридную версию модели с 1,6-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором. Ее мощность планируют увеличить с 225 до 260 л. с., то есть авто сможет конкурировать с Volkswagen Golf GTI.

Ранее Фокус рассказывал об экстремальном тюнингованном BMW 2 Series на 1500 сил.

Также мы рассказывали о тюнингованном Rolls-Royce Cullinan с позолотой.