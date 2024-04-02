Презентован новый Suzuki Vitara 2024: как изменился доступный компактный кроссовер (фото)

Кроссовер Suzuki Vitara обновился снаружи и внутри, а его базовая комплектация расширена. Все доступные двигатели будут дополнены гибридными установками.

Обнародованы официальные фото Suzuki Vitara 2024 модельного года. Компактный кроссовер прошел уже второй фейслифтинг и поступит в продажу на европейском рынке с лета. Подробности авто раскрыли на официальном сайте японского производителя.

Кроссоверу изменили переднюю часть Фото: Suzuki

Новый Suzuki Vitara отличается, прежде всего, измененной передней частью. Кроссовер получил новые фары, бампер и решетку радиатора. Кроме того, появились обновленные фонари и колесные диски свежего дизайна.

В салоне обращают на себя внимание измененные циферблаты приборов и увеличенный 9-дюймовый тачскрин с новой мультимедийной системой от Suzuki S-Cross. Кроме того, часы на центральной панели стали цифровыми.

В салоне установили увеличенный дисплей Фото: Suzuki

Базовая комплектация Suzuki Vitara 2024 расширена — теперь по умолчанию устанавливаются адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удерживание в полосе движения, контроль "слепых" зон и мониторинг усталости водителя.

Кроссовер Suzuki Vitara 2024 дебютирует с двумя бензиновыми двигателями, дополненными 48-вольтными "мягкими" гибридными установками. 1,5-литровая четверка развивает 117 л. с., а 1,4-литровый турбомотор — 129 л. с. Позже появится новый 1,2-литровый турбодвигатель.

Сзади обновили фонари Фото: Suzuki

Как и прежде, Suzuki Vitara будет предлагаться с 6-ступенчатыми механической или автоматической КПП. В линейке останутся версии с передним и полным приводом.

Кстати, вскоре дебютирует новый купе-кроссовер Toyota за $10 000 на базе Suzuki.

Также Фокус рассказывал о недорогом семейном электромобиле Suzuki.