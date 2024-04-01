Недорогой спортивный кроссовер Toyota за $10 000 впервые показали на фото и видео

Toyota Urban Cruiser Taisor станет одним из самых доступных кроссоверов японской марки. Четырехметровое авто отличается стремительным дизайном с покатой крышей.

Related video

Toyota готовит компактный купе-кроссовер Urban Cruiser Taisor. Презентация модели состоится в апреле, а пока на Youtube-канале японского производителя опубликовали видео с новой моделью.

Модель разрабатывают вместе с Suzuki Фото: скриншот / YouTube

Короткий ролик дает понять, что новый Toyota Urban Cruiser Taisor будет создан на базе Suzuki Fronx. Купе-кроссоверы очень похожи внешне — у них покатая линия крыши, высокий капот и выпуклые расширенные крылья. Модель от Toyota отличается дизайном передней части с оптикой в духе Toyota Land Cruiser 300, а также другими 17-дюймовыми дисками.

Важно

Доступный брат Land Cruiser: появилось первое официальное фото нового внедорожника Toyota

Салон Toyota Urban Cruiser Taisor не показали, однако известно, что он не будет сильно отличаться от интерьера Suzuki Fronx. Это значит, что кроссовер получит 9-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Среди опций будут камеры кругового обзора и беспроводная зарядка для смартфонов.

Четырехметровый кроссовер Toyota Urban Cruiser Taisor предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,2 л (90 л. с.) и 1,0 л турбо (100 л. с.).

Производство модели наладят в Индии. Стартовая цена Toyota Urban Cruiser Taisor составит около 10 000 долларов, то есть это будет один из самых дорогих кроссоверов марки.

Кстати, компактный доступный кроссовер готовит и Ford. Его изображения недавно попали в интернет.

Также Фокус рассказывал о недорогом спортивном электрокроссовере Fiat.