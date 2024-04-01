Недорогой электрокроссовер Fiat показали до презентации (фото)

Новый Abarth 600e получил 240-сильный электромотор и доработанное шасси. Дизайн кроссовера стал агрессивнее, а салон — роскошнее.

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Обнародованы официальные фото заряженной версии компактного Fiat 600. Недорогой спортивный кроссовер презентуют в июне. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Фотографии показали к 75-летию компании Abarth, ведь именно она выполнила тюнинг Fiat 600. Новую модель назвали Abarth 600e. На фото попала дебютная лимитированная версия модели Scoprionissima, которую выпустят тиражом в 1949 экземпляров, чтобы отметить год основания Abarth.

Кроссовер узнается по обвесу и спойлеру на крыше Фото: Stellantis

За основу взяли электромобиль Fiat 600e. Он получил агрессивные передний и задний бамперы, 20-дюймовые диски и обвес. Его крылья расширены, а на крыше установлен спойлер.

Салон Abarth 600e отделан кожей и алькантарой с контрастными швами. Электромобиль Fiat получил спортивные руль и сиденья, а на цифровой панели приборов и 10-дюймовом тачскрине мультимедиа изменена графика.

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Новый Abarth 600e оснащен 240-сильным электромотором и сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 7 секунд. Специальный акустический синтезатор будет воспроизводить звук бензинового двигателя.

В салоне установлены спортивные руль и кресла Фото: Stellantis

К тому же, кроссовер Fiat 600 Abarth оснастили самоблокирующимся дифференциалом и увеличенными тормозами, а подвеску доработали.

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