Недорогий електрокросовер Fiat показали до презентації (фото)

Новий Abarth 600e отримав 240-сильний електромотор та доопрацьоване шасі. Дизайн кросовера став агресивнішим, а салон — розкішнішим.

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Оприлюднені офіційні фото зарядженої версії компактного Fiat 600. Недорогий спортивний кросовер презентують у червні. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Світлини показали до 75-річчя компанії Abarth, адже саме вона виконала тюнінг Fiat 600. Нову модель назвали Abarth 600e. На фото попала дебютна лімітована версія моделі Scoprionissima, яку випустять накладом у 1949 екземплярів, аби відзначити рік заснування Abarth.

Кросовер упізнається за обвісом та спойлером на даху Фото: Stellantis

За основу взяли електромобіль Fiat 600e. Він отримав агресивні передній і задній бампери, 20-дюймові диски та обвіс. Його крила розширені, а на даху встановлено спойлер.

Салон Abarth 600e оздоблений шкірою та алькантарою з контрастними швами. Електромобіль Fiat отримав спортивні кермо та сидіння, а на цифровій панелі приладів і 10-дюймовому тачскріні мультимедіа змінена графіка.

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Новий Abarth 600e оснащений 240-сильним електромотором і зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 7 секунд. Спеціальний акустичний синтезатор відтворюватиме звук бензинового двигуна.

У салоні встановлені спортивні кермо та крісла Фото: Stellantis

До того ж, кросовер Fiat 600 Abarth оснастили самоблокувальним диференціалом та збільшеними гальмами, а підвіску доопрацювали.

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