Младший брат Kuga: новый доступный кроссовер Ford рассекретили до премьеры (фото)

Новый доступный кроссовер Ford будет отличаться ярким дизайном и получит современные опции. Модель предложат в бензиновой и дизельной версиях.

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Опубликованы первые изображения нового компактного кроссовера Ford. Доступная модель дебютирует через несколько месяцев и заменит Ford EcoSport. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Кроссовер Ford будут выпускать в Индии и одной из стран Южной Америки. Младшего брата Ford Kuga разрабатывают с 2018 года в сотрудничестве с концерном Mahindra. Его конкурентами станут Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. Пока неизвестно, сохранит ли модель название Ford EcoSport.

В интернет попало патентное изображение авто Фото: carscoops.com

Судя по изображениям, новый кроссовер Ford будет выглядеть более выразительно, чем его предшественник. У него широкая решетка радиатора, тоненькие светодиодные фары и расширенные крылья.

Известно, что салон автомобиля будет качественнее, чем у Ford EcoSport. Внутри появятся виртуальная панель приборов и большой тачскрин, а за доплату будут предлагать беспроводную зарядку для смартфонов и камеры 360-градусного обзора.

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Кроссовер Ford построят на новой платформе VX-772, а его длина составит около 4,2-4,4 м. Модель дебютирует с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, а позже планируют добавить и дизельную версию.

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