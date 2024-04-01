Молодший брат Kuga: новий доступний кросовер Ford розсекретили до прем'єри (фото)

Новий доступний кросовер Ford вирізнятиметься яскравим дизайном та отримає сучасні опції. Модель запропонують у бензиновій та дизельній версіях.

Related video

Опубліковані перші зображення нового компактного кросовера Ford. Доступна модель дебютує через кілька місяців і замінить Ford EcoSport. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Кросовер Ford випускатимуть у Індії та одній із країн Південної Америки. Молодшого брата Ford Kuga розробляють із 2018 року в співробітництві з концерном Mahindra. Його конкурентами стануть Hyundai Creta, Kia Seltos, Skoda Kushaq та Volkswagen Taigun. Поки невідомо, чи модель збереже назву Ford EcoSport.

У інтернет попало патентне зображення авто Фото: carscoops.com

Судячи з зображень, новий кросовер Ford буде виразнішим на вигляд, аніж його попередник. У нього широка решітка радіатора, тоненькі світлодіодні фари та розширені крила.

Відомо, що салон автомобіля буде якіснішим, аніж у Ford EcoSport. Усередині з’являться віртуальна панель приладів та великий тачскрін, а за доплату пропонуватимуть бездротову зарядку для смартфонів та камери 360-градусного огляду.

Важливо

Очікується в Україні: на ринок вийшов новий електромобіль Ford на базі VW ID.4 (фото)

Кросовер Ford збудують на новій платформі VX-772, а його довжина складе близько 4,2-4,4 м. Модель дебютує з 1,5-літровим бензиновим турбомотором, а пізніше планують додати й дизельну версію.

Раніше Фокус розповідав про новий доступний кросовер Volkswagen за 12 000 доларів.

Також ми розповідали про недорогий гібридний кросовер від General Motors.