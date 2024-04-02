В Украине появился самый быстрый и дорогой электромобиль BMW за 6 миллионов (фото)

Электромобиль BMW i7 M70 оснащен 660-сильной установкой. Большой представительский седан способен разогнаться до сотни за 3,7 с и проехать до 560 км без подзарядки.

В Киеве заметили новый BMW i7 в топовой спортивной версии M70. Это самый дорогой и самый быстрый электрокар в современной линейке немецкого бренда. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электрокар разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с Фото: Topcars UA

Этот седан является мощным электрическим вариантом флагманского BMW 7 Series. Стартовая цена BMW i7 M70 в Украине составляет почти 6 миллионов гривен.

Электромобиль BMW i7 M70 оборудован полноприводной двухмоторной установкой на 660 л.с. и 1100 Н∙м. Большой седан способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Запас хода седана достигает 560 км Фото: Topcars UA

Аккумуляторная батарея емкостью 101,7 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 560 км. Быстрая зарядка электрокара на 80% занимает 34 минуты. Седан оснастили пневмоподвеской и управляемыми задними колесами.

Новый BMW i7 M70 отличается более агрессивным дизайном передней части, обвесом и небольшим задним спойлером. Стандартными являются 21-дюймовые колесные диски.

В салоне установлен спортивный руль Фото: BMW Для задних пассажиров доступен большой монитор для задних пассажиров Фото: BMW

В салоне установлен спортивный руль, а для задних пассажиров доступен большой 42-дюймовый монитор. Во внутренней отделке использованы кожа и карбон.

Между прочим, недавно в Киеве появился и самый дорогой и мощный кроссовер BMW.

Также Фокус рассказывал, что в столице видели самый быстрый электромобиль Mercedes.