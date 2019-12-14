"Мисс мира" стала представительница Ямайки. Украинка не попала в ТОП-20

Победительницей "Мисс Мира-2019" стала 23-летняя Тони-Энн Сингх, которая представляет Ямайку.

Об этом сообщает Facebook конкурса.

Девушке вручили корону в выставочном центре ExCeL в Лондоне. Она обошла 89 других участниц конкурса.

"Мисс Мира 2019 года – Тони-Энн Сингх из Ямайки, на втором месте – Франция, 3-е место: – Индия", – сказано в сообщении.

Второе место в конкурсе заняла девушка из Франции Офели Мезино.

Третье место досталось индианке Суман Рао.

К интернет-голосованию и по телефону просоеденились около 100 миллионов человек, а трансляцию финала конкурса посмотрели более 900 миллионов зрителей в 140 странах мира.

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша провалила конкурс, не войдя в ТОП-20.

Впервые конкурс красоты "Мисс мира" прошел в 1951 году, он считается одним из старейших. В 2020 году корону вручат в 70-й раз.

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