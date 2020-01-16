Сын, мать, "рахівський крижень": почему стоит посмотреть фильм "Мої думки тихі"

Хочешь заработать в украинском кино — снимай комедии. Каждый год это правило подтверждают всё новые и новые фильмы, успешно пылесосящие карманы зрителей. Сейчас это «Скажене весілля 2» (уже собравшая более 38 миллионов гривен), немногим раньше — «Я, ти, він, вона»* и та же первая часть «Скаженого весілля»**.

Секрет таких фильмов прост: узнаваемые медийные лица по типу Олега Винника или Владимира Зеленского допрезидентских времён, щепотка шуток и относительно небольшой производственный бюджет. Ну а дальше остаётся скрестить пальцы и надеяться, что селебритис выбраны правильно и удача на стороне создателей. Рецепт-то один и тот же.

Немного иначе обстоит дело с так званой интеллектуальной*** или авторской комедией. Тут почти не ступала нога украинского режиссёра. Навскидку можно вспомнить «Припутні» Аркадия Непыталюка, который всё же ближе к драме, чем комедии, «Герой мого часу» Тони Ноябрёвой и короткометражные опыты Павла Острикова****. И вот сейчас их ряды пополнил «Мої думки тихі».

По сюжету фрилансеру-звукорежиссёру Вадиму (Андрей Лидаговский) делают предложение всей жизни. Если он запишет голоса украинских животных, а в особенности раховского крыжня, то сможет получить рабочую визу в Канаду и место в игродельческой конторе. Вадим тут же отправляется в Закарпатскую область, где ему в попутчики набивается мама (Ирма Витовская-Ванца), обещая сделать поездку совсем не лёгкой.

На украинской премьере в Одессе и зрительской в «Киевской Руси» приключения пары Лидаговского и Витовской-Ванцы принимали с громким смехом, несмотря на то, что иногда история откровенно буксует. Всё благодаря отличной актёрской игре дуэта (уже отмеченной разными премиями). Ну и без забавных «шутеек» не обошлось.

Но, по правде сказать, юмор Антонио Лукича довольно специфический, и становится это понятно уже с первой загадочной сцены*****. Тут все шутят с бесстрастным лицом, как в своё время заповедовал главный конкурент Чарли Чаплина — Бастер Китон или американский независимый режиссёр Тодд Солондз. К слову, некоторые сцены решены один в один в духе мизантропических комедий последнего.

Если уже зашла речь о влияниях и отсылках, то невозможно не заметить рассыпанные по фильму кинематографические шутки. Тут и затерянный в Закарпатской области отель «Твин Пикс» Дэвида Линча, и пограничник-Морфеус, предлагающий выбирать мёд: липовый или разнотравье, и перекрученная сцена из культового «Выпускника» Майка Николса, и многое другое.

Отдельно отмечу картину «Сломанные цветы» Джима Джармуша, которая, по словам режиссёра, вдохновляла его при работе над фильмом. В частности, оттуда перекочевала цветовая акцентуация: Ужгород — город сакур, показан на удивление розовым.

Японская вишня — лишь один из мигрирующих образов «Мої думки тихі». Лукич заставляет нас постоянно следить за утками (или крыжнями), которые появляются в самых неожиданных местах (например, на экране телевизора в офисе), перьями, средними пальцами, песней Viva, forever и знаменитой закарпатской грязью. Из этой мозаики деталей и складывается мир фильма, в который стоит хотя бы раз окунуться.

* сборы около 70 миллионов гривен

** сборы около 54 миллионов гривен

*** термин «интеллектуальная комедия» придумал ныне опальный Вуди Аллен, чтобы объяснить, что же именно он снимает

**** например, «Выпуск’97»

***** смысл которой открыт для индивидуального понимания каждого зрителя. Но я дам подсказку: вернитесь к ней через неделю и тогда уже ответьте на вопрос: «Произошло ли чудо?»