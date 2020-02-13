В КГГА обещают открыть кинотеатр "Киев" до конца года

Культура
Здание требует капитального ремонта

Киевская городская администрация планирует открыть кинотеатр "Киев" до конца этого года.

Об этом заявил заместитель городского главы Владимир Слончак, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, бывший арендатор не вложил в содержание здания кинотеатра ни копейки.

"При этом нещадно эксплуатируя и платя городу всего 47 тысяч гривен. Поэтому, очевидно, что теперь кинотеатр требует капитального ремонта, над чем мы сейчас и работаем", – заявил Слончак.

Он напомнил, что здание кинотеатра как памятник архитектуры местного значения требует особенно тщательного подхода и контроля в вопросах ремонта и согласования, а это замедляет процесс возобновление работы кинотеатра.

Слончак подчеркнул, что кинотеатр всегда будет для города культурным центром и работать по профилю, будучи площадкой для национальных и международных фестивалей. 

Кинотеатр не работает с 7 июня. Департамент коммунальной собственности города и балансодержатель кинотеатра - КП "Киевкинофильм" тогда начали инвентаризацию и обследование здания, чтобы избежать незаконных уничтожений или повреждений имущества. С тех пор, здание закрыто.

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