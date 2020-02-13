В КГГА обещают открыть кинотеатр "Киев" до конца года

Киевская городская администрация планирует открыть кинотеатр "Киев" до конца этого года.

Об этом заявил заместитель городского главы Владимир Слончак, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, бывший арендатор не вложил в содержание здания кинотеатра ни копейки.

"При этом нещадно эксплуатируя и платя городу всего 47 тысяч гривен. Поэтому, очевидно, что теперь кинотеатр требует капитального ремонта, над чем мы сейчас и работаем", – заявил Слончак.

Он напомнил, что здание кинотеатра как памятник архитектуры местного значения требует особенно тщательного подхода и контроля в вопросах ремонта и согласования, а это замедляет процесс возобновление работы кинотеатра.

Слончак подчеркнул, что кинотеатр всегда будет для города культурным центром и работать по профилю, будучи площадкой для национальных и международных фестивалей.

Кинотеатр не работает с 7 июня. Департамент коммунальной собственности города и балансодержатель кинотеатра - КП "Киевкинофильм" тогда начали инвентаризацию и обследование здания, чтобы избежать незаконных уничтожений или повреждений имущества. С тех пор, здание закрыто.

Как ранее сообщал Фокус:

В КГГА не продлили договор аренды помещений кинотеатра с ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев" , который истек 4 января 2019 года.

Городские власти сообщили, что предыдущий арендатор платил 47 тыс. гривен за аренду 7131 квадратных метров, но при этом 886 квадратных метров сдавал в субдаренду по четырем договорам, за что получал больше 200 тыс. гривен. Стоимость аренды в КГГА оценивали в 700 тыс. гривен в месяц.