В Японии сняли короткометражку про Чебурашку и крокодила Гену

В Сети появился японский мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену. Короткометражка снята с использованием 3D-технологий и носит название "Чебурашка нашел друга". Об этом пишет Anime News Network.

Мультфильм совсем короткий, меньше пяти минут. В нем крокодил Гена, который живет в зоопарке, находит Чебурашку, спящего в ящике с апельсинами и они вместе стараются привлечь внимание посетителей.

Они наряжаются в пингвинов, кроликов и панд, а потом понимают, что лучше оставаться самими собой. И Чебурашка предлагает крокодилу Гене стать друзьями.

Выход короткометражной ленты приурочен к десятилетию со дня премьеры полнометражного японского фильма о Чебурашке, выпущенного в 2010 году. Чебурашку озвучила актриса Ри Кугимия, а крокодила Гену - Такахиро Сакурай.

Чебурашка был придуман писателем Эдуардом Успенским в 1966 году для его книги "Крокодил Гена и его друзья" и её продолжений. После выхода мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена", снятого по этой книге в 1969 году, персонаж стал широко известен. В 2003 году на Токийской международной ярмарке анимации японская фирма SP International приобрела у "Союзмультфильма" права на распространение в Японии мультфильмов о Чебурашке до 2023 года.

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