Из чего сделаны "Челюсти". 45 лет первому в мире блокбастеру

Страх вместо смеха

Питера Бенчли на написание романа вдохновила история о том, как из-за нападения акул у побережья Джерси в 1916-м за 12 дней погибли четыре человека. Издатель Том Конгдон вспоминал: "Первые пять страниц были замечательны. Другие 95 — смешными, а юмор — неподходящее средство для триллера". Пришлось переписывать.

Эффект взрыва

"Челюсти" ввели понятие "летний блокбастер", поскольку до них курортный сезон для киношников считался провальным. Спилберг установил рекорд: при бюджете $7 млн триллер собрал $470 млн.

Акула — главный герой

В романе Питера Бенчли два равноправных героя — шеф полиции и морское чудовище. Образ копа ярко выписан. Непростые отношения с женой, которая выше его по социальной иерархии. Шеф вечно неудовлетворен, как и хищник. Например, он заваливается ночью домой, уставший от борьбы с акулой, и видит на постели под простыней соблазнительный силуэт женушки. Коп пытается поцеловать супругу, а та в ответ: "Дорогой, если хочешь, давай займемся любовью, но я приняла снотворное". — "У меня нет никакого желания насиловать трупы", — буркнул он.

В фильме шеф полиции уходит на второй план. Спилберг сделал ставку на аттракцион — "большую белую смерть".

Уязвимый монстр

Одна из главных фишек — машинная модель акулы (обошлась в $2 млн). Ее чертеж печатался даже в советском журнале "Техника — молодежи", хотя сам фильм в СССР никто не видел. Первое, что она сделала на площадке, — утонула.

Музыка — воплощение страха

В картине шедеврально звуковое воплощение страха — саундтрек отмечен "Оскаром". Композитор Джон Уильямс написал симфоническую прелюдию атаки акулы: его музыка напоминает набирающий скорость поезд. В кадре зрители видят плавник над водой — и паника в зале обеспечена. Авторы полностью воплотили тезис "отца триллера" Хичкока: "Чем ярче зло — тем лучше фильм".

Интересные факты

• Большая белая акула в фильме была 7,62 м длиной. Длина самой большой белой акулы из когда-либо пойманных составляет 6 м.

• В среднем пять человек в год становятся жертвами нападения акул у побережья США. В целом по всему миру фиксируется около 75 нападений.

• Шанс человека подвергнуться нападению акулы (для тех, кто ходит на пляжи) составляет 1:11,5 млн.

• Среднегодовое количество утонувших в США составляет 3306 человек, а погибших от акул — 1.