Обзор Юрия Володарского: 5 книг для тех, кто предпочитает "короткий метр" в литературе

Герои книги польки Ольги Токарчук сталкиваются с различными предвестниками смерти и понимают о ней нечто большее, чем понимали раньше. Британец Дэвид Солой продолжает собирать литературные пазлы: в этот раз персонажи всех его рассказов отправляются в авиапутешествия. Американская писательница Элизабет Страут также строит роман по мозаичному принципу, но в рассказанных ею житейских историях действует одна и та же заглавная героиня. Израильтянин Этгар Керет выбирает для своей книги еще более формальный способ сборки — какой именно, можно догадаться по названию. Группе одесских прозаиков понравилось играть в буриме, и теперь из-под их шаловливых перьев вышел слегка безумный авантюрный роман.

Ольга Токарчук "Последние истории"

"Эксмо", 2020

Кто: Польская писательница с отчасти украинскими корнями, ставшая в 2018 году лауреатом двух крупнейших премий: Международной Букеровской — за роман "Бегуны" и Нобелевской — с формулировкой "За воображение, с энциклопедической страстью показывающее нарушение границ как способ жить", что тоже, в общем, о "Бегунах". Фамилия Токарчук произносится на польский манер, с ударением на втором слоге.

Что: книга 2004 года, переизданная на русском языке, после того как спрос на прозу Токарчук резко вырос. Именуется романом (теперь все, что больше ста страниц, называют романом), но фактически состоит из трех независимых друг от друга небольших повестей (или больших рассказов), героини которых представляют три поколения одной семьи. Сначала мы видим мир глазами женщины средних лет, потом — ее пожилой матери и наконец — тридцатилетней дочери.

О чем: через всю книгу красной нитью, то утолщаясь до размеров крепкой веревки, то утончаясь до едва заметного волоска, проходит тема смерти в самых разных ее аспектах. Это и рассуждения об умирании, и примирение с собственным небытием, и осознание соседства с грандиозным количеством мертвых предметов и материалов, ранее бывших частями чего-то живого.

Как: со свойственной Токарчук философичностью, которая никогда не заваливается в крайности — ни в банальность, ни в заумь. С красивыми рефренами, напоминающими о том, что три женщины, несмотря на все различия между ними, связаны друг с другом тесными узами родства. С мудростью, которая помогает пройти через мрак, не загасив свечу человечности.

Дэвид Солой "Турбулентность"

"Эксмо", 2020

Кто: уроженец Канады, гражданин Великобритании, ныне житель Венгрии, откуда родом его отец. Завоевал европейскую популярность после выхода сборника рассказов "Каков есть мужчина" (2016), который именовался романом.

Сочиняя этот обзор, Юрий Володарский не раз ловил себя на мысли о том, что тексты, посвященные различного рода путешествиям, в эпоху продолжающейся пандемии начинают казаться фантастическими

Что: Тексты "Турбулентности" объединены темой авиаперелетов, причем конечный пункт одного героя — начало для другого. Персонажи летят из Лондона в Мадрид, из Мадрида — в Дакар, из Дакара — в Сан-Пауло. Далее идут Торонто, Сиэтл, Гонконг, Хошимин, Дели — охвачены все континенты, кроме Антарктиды. Композиция циклическая: женщина, следующая из Будапешта в Лондон в последнем рассказе, оказывается дочерью мужчины из первого.

О чем: всех героев слегка трясет и подбрасывает (см. название). Каждый застигнут писателем в момент роковых перемен. Их последствия остаются за кадром.

Как: Солой — мастер недосказанности. Его тексты похожи на карандашные наброски: они экспрессивны, выразительны, красноречивы. Ничего лишнего — только самая суть.

Элизабет Страут "И снова Оливия"

"Фантом пресс", 2019

Кто: американская писательница, лауреат Пулитцеровской премии 2009 года, которую ей принесла все та же Оливия Киттеридж.

Что: вторая книга об Оливии, вышедшая в оригинале в прошлом году, как и первая, состоит из тринадцати рассказов. Похоже, Страут, в отличие от большинства соотечественников, демонстративно несуеверна.

О чем: тексты о прямодушной, колючей, въедливой, но при этом тонко чувствующей, сострадающей и не терпящей фальши даме из штата Мэн выстроены в хронологической последовательности. Оливия медленно, но неуклонно стареет, испытывает все тяготы и лишения, связанные с почтенным возрастом, однако до жалости к себе старается не опускаться. И да, имейте в виду, у тех, кому хорошо за шестьдесят, бывает не только вздорный характер, но также любовь и секс.

Как: несмотря на не самую радостную тему, книга Страут вовсе не выглядит мрачной. Она исполнена язвительного, порой циничного юмора, придающего ей особенное обаяние и своеобразный оптимизм.

Роман-буриме "Ямщик, не гони самолет!"

Бондаренко М. А., 2020

Кто: 18 одесских писателей из круга литстудии "Зеленая лампа" во главе с патриархом местной культжурналистики Евгением Голубовским.

Что: второй коллективный роман-буриме, созданный приблизительно той же дерзкой командой. Первый с не менее витиеватым названием "Не судите черных овец" вышел в позапрошлом году.

О чем: о том, как сотрудники турфирмы для спасения своего загибающегося бизнеса отправляются в кругосветное путешествие по 46-й параллели — почти как дети капитана Гранта. Поскольку каждую следующую главу сочиняет новый автор, сюжет выписывает дивные кренделя, а понять логику происходящего не всегда могут даже сами персонажи книги.

Как: представьте себе музыкальную композицию, в которой вперемежку звучат классика, джаз и поп, а исполняет все это смешанный состав опытных музыкантов, выпускников консерватории и учеников музшколы. Чувствуется, что писатели получали от своей забавы немалое удовольствие.

Этгар Керет "Внезапно в дверь стучат"

"Фантом пресс", 2019

Кто: израильский писатель, сценарист, режиссер. Автор исключительно короткой прозы. Как он сам говорит, "каждый раз, начиная писать очередную историю, я думал, что создам свой первый роман, но через пару страниц моего героя сбивал автобус".

Что: этот же сборник рассказов под названием "І раптом стукіт у двері" четыре года назад вышел на украинском языке. Правда, Андрей Бондарь переводил не с оригинала, а с английского перевода, а вот Линор Горалик — на русский с иврита.

О чем: зачин "Внезапно в дверь стучат" присутствует далеко не во всех рассказах сборника. Однако в большинстве текстов происходит некое неординарное, а то и вовсе фантастическое событие, на которое персонажи реагируют странным, а порой и абсурдным образом.

Как: назвать Керета юмористом язык не повернется, его проза гораздо глубже и шире жанровых рамок. Тем не менее остроумие — один из главных его коньков. Этот юмор нам близок: среди своих любимых писателей Керет называет Гоголя, Бабеля и Шолом-Алейхема.