Кино после карантина. Главные украинские кинопремьеры лета 2020

"Черкассы"

Украина, 2020, военная драма о недавних событиях в Крыму

Тема: стойкость украинских моряков

Зрительский рейтинг imdb: 7.9/10

В ролях: Евгений Лемах, Дмитрий Сова, Роман Семисал

Премьера: 2 июля

В картине показана ситуация 2014 года, когда военный тральщик ВМС Украины «Черкассы», находящийся в крымской бухте Донузлав, был заблокирован двумя затопленными российскими кораблями. Тральщик попытался пройти между ними, однако подоспел российский катер, ударивший в бок украинское судно. Хотя «Черкассы» сели на мель, корабль не спустил украинский флаг, сопротивляясь до последнего.

Плюс ленты в том, что ситуация в Крыму с украинскими ВМС показана без пропаганды и лакировки. Авторы демонстрируют, что 20 лет Украина не слишком занималась своими моряками: жиденькое финансирование, поголовное разгильдяйство, деление на украинских и российских моряков было условным, их связывали дружба и родственные отношения. Однако всё кардинально изменилось с приходом "зеленых человечков".

Сильна финальная сцена, когда моряк «Черкасс» возвращается в родную деревню, где односельчане его встречают как героя, а ему не по себе от этих, как он считает, незаслуженных почестей.

"Восточник"

Украина, 2019, психологическая драма

Тема: люди в свете военных будней

Зрительский рейтинг на кino-teatr.ua: 10/10

В ролях: Богдан Бенюк, Анатолий Максимюк, Альбина Сотникова

Премьера: 16 июля

В ленте показан современный Донбасс. Двое представителей ВСУ по прозвищу Борода и Режиссёр ищут своего куда-то подевавшегося взводного. Им по дороге попадаются блокпосты и другие объекты прифронтовой зоны. Пожилой Борода — с Донбасса, он выходец из народа, трудолюбивый и рассудительный. Второй главный герой — действительно режиссер на гражданке, он родом из Западной Украины, молодой, интеллигентный, вспыльчивый. Режиссёр картины Андрей Иванюк написал сценарий на основе собственного военного опыта, поэтому ситуации в фильме выглядят органично. Иванюк списал своих персонажей с реальных прототипов, одного из которых представляет сам.

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По сюжету двое главных героев постоянно спорят, обмениваясь мнениями по разным поводам. В этих разговорах заметна разница между «западным» и «восточным» подходами. Но персонажи ищут и находят точки пересечения. Они постепенно становятся понятнее и ближе как друг другу, так и зрителям.

Фильм демонстрировался на 10-м ОМКФ, где вызвал противоречивые отзывы. Защитники картины отмечали сочную игру Богдана Бенюка, снявшегося в роли Бороды. Противники указывали на малособытийность ленты: "Поели борщ — это не событие".

"Толока"

Украина, 2020, историческая драма с элементами фэнтези

Тема: модель украинской выживаемости

Рейтинг ожидания на kino-teatr.ua: 86%

В ролях: Иванна Ильенко, Дмитрий Линартович, Сергей Романюк

Премьера: 20 августа

Те, кто посмотрел "Толоку" на предпремьерном показе (премьера ленты совпала с началом карантина 12 марта), говорят, что режиссёру Михаилу Ильенко удалось создать эпохальное полотно об Украине.

Толока — срочная постройка хаты всем селом после очередного её разрушения (война, разорение). Этой метафорой режиссёр объясняет секрет украинской выживаемости.

Однако к символической стороне сюжета есть вопросы. Основой для сценария послужила баллада Тараса Шевченко "У тієї Катерини хата на помості..." В Катерину влюбляются трое запорожцев. Красавица ставит условие: она станет женой того, кто освободит её брата из крымского плена. Двое погибли, третий доставил пленника. Она заявляет спасителю: "Це не брат мій, це мій милий, я тебе дурила...". После этого казак отрубил ей голову, а потом побратался с тем, кого спас.

В версии Ильенко Катерина не погибает, а 400 лет дожидается суженого — от времен Запорожской Сечи до наших дней. Войны и революции разрушают её хату, но при помощи толоки дом восстанавливается.

Интересно, оставил ли режиссёр в канве сюжета обман Катериной своих соплеменников. Или этот момент, такой важный в стихотворении Шевченко, отошёл на второй план?