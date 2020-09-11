Ужасный успех. Как кинопрокат оценивает посткарантинные сборы "Довода", "Мулан" и "Новых мутантов"

Последний довод продюссеров

"Довод" Кристофера Нолана (бюджет $200 млн), вышедший в прокат 26 августа, уже заработал $152,3 млн. Глава Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих поспешил сделать радужное заявление: "Мы фантастически стартовали на международной арене. Кристофер Нолан в очередной раз создал фильм-событие, требующий просмотра на большом экране, и мы рады, что аудитория планеты получает возможность увидеть "Довод". Спасибо нашим партнерам из сферы кинопоказа за их усилия по открытию кинотеатров с соблюдением мер безопасности и социальной дистанции. С учетом совершенно беспрецедентных обстоятельств этого глобального релиза мы знаем, что начали марафон, а не спринт. Мы рассчитываем на стойкость в прокате у этого фильма на протяжении многих недель".

Однако есть факт, омрачающий эйфорию от первых результатов проката шпионского боевика о перемещениях во времени: в США "Довод" собрал скромные $20 млн. Даже в Китае на треть больше – $30 миллионов. Почему?

"Успех "Довода" относительный, – говорит Фокусу генеральный директор сети "Планета Кино" Наталья Байдан. – Warner Bros. и другие компании сейчас в глубоком раздумье: выпускать новые релизы или отложить? Сборы в Штатах им совсем не нравятся. И дело здесь не в качестве фильма, а в огромном количестве еще не открытых кинотеатров в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Причем самых доходных. Также существует инерция возврата зрителя в кинотеатры. Пока ситуация неясная: в американской прессе сейчас как раз обсуждается вопрос – стал ли "Довод" тем паровозом, который вытащит остальные новые фильмы? Или все-таки подождать с премьерами?"

Пробный шар. Аналитики все еще гадают, принесет ли финансовый успех стратегия продленного проката фильма "Довод"

Аналитики считают, что если фильм в результате долговременного проката доберется до суммы в $500 млн – он оправдает надежды. Если этого не произойдет, студия потеряет деньги, поскольку половина сборов идет кинотеатрам.

Критика неоднозначно оценила "Довод". Сложности с восприятием новой картины создателя "Начала" и "Интерстеллара" отражает диалог двух киноманов в Сети: "Так идти на Нолана? Говорят, герой с деревянным лицом, сюжет непонятный и ничего не объясняют". – "Иди. Дело не в героях, а в сюжете. Меньше ешь попкорна и въедешь".

Бойкот "Мулан"

4 сентября стартовал фильм "Мулан" (бюджет $200 млн) – ремейк диснеевского мультфильма в формате лайв-экшена. Главная героиня — китайская девушка по имени Мулан, старшая дочь воина-ветерана. Притворившись мужчиной, она вступает в ряды армии, чтобы сражаться с полчищами северных захватчиков.

Фильм студии Walt Disney, прокат которого в США был отменен из-за пандемии, стартовал не хуже "Довода". По оценке SambaTV, на длинных выходных в честь Дня труда в США его посмотрели 1,2 млн пользователей Disney+, что принесло компании около $33,5 млн выручки.

При этом прибыль, полученную от Disney+, студия, разумеется, не будет делить с кинотеатрами. Благодаря "Мулан" число загрузок приложения Disney+ выросло на 68%.

Фильм получил в целом положительные отзывы экспертов, которые оценили экшн-сцены, визуальные эффекты и актерскую игру, но раскритиковали сюжет. Зрители же оставили о картине смешанные отзывы. Рейтинги критиков двух фильмов на Rotten Tomatoes оказались практически идентичными – 74% у "Довода" и 75% "Мулан" (51% – зрительская оценка).

Скандальности фильму с рейтингом PG-13 добавили протесты защитников прав человека и активистов из Гонконга, Таиланда и Тайваня, призывающих в соцсетях бойкотировать картину. Причиной их недовольства послужили слова исполнительницы главной роли Лю Ифэй, которая поддержала полицию Гонконга во время протестов, вызванных попыткой провести в местном законодательстве норму, по которой власти материкового Китая могли требовать экстрадицию людей, находящихся в розыске в КНР.

Одним из лидеров движения #BoycottMulan стал активист Джошуа Вонг. "Так как Disney раболепствует перед Пекином, так как Лю Ифэй открыто поддерживает полицейское насилие в Гонконге, я призываю всех, кто верит в права человека, бойкотировать "Мулан", — написал он в Twitter.

Позднее активист обратил внимание своих подписчиков на то, что создатели "Мулан" в титрах фильма поблагодарили за сотрудничество отдел связей с общественностью комитета Коммунистической партии Китая по уйгурскому автономному округу, известному слежкой за гражданами, жестокими мерами подавления инакомыслия и "лагерями перевоспитания", где содержатся, по разным оценкам, от нескольких сотен тысяч до двух миллионов мусульман.

Вонг отметил, что множество сцен фильма снимались на территории этого округа. "Становится хуже. Теперь, если вы смотрите "Мулан", вы не только закрываете глаза на жестокость полиции и расовую несправедливость, вы потенциально соучаствуете в массовых арестах уйгуров-мусульман", — написал он.

Не узнали в гриме. Кроме обвинений в стереотипном изображении китайцев некоторым китайским блогерам не понравился... макияж женщин в фильме

Заявление, в котором китайская актриса Лю поддержала полицию, она сделала в разгар протестов, опубликовав в социальной сети изображение с надписью на китайском: "Я поддерживаю полицию Гонконга, можете теперь меня побить", и на английском: "Какой стыд для Гонконга". Она смягчила свою позицию позднее, заявив в интервью The Hollywood Reporter: "Думаю, что это сложная ситуация, и я не эксперт. Я просто надеюсь, что это скоро разрешится".

Из-за сравнительно небольшого кинорынка Гонконга, Таиланда и Тайваня, где проживает несколько десятков миллионов человек, эксперты прогнозируют, что бойкот вряд ли заметно ударит по кассовым сборам картины. "Как показывает опыт, любой скандал вокруг фильма, вызывает к нему особый интерес. Люди хотят посмотреть фильм, из-за которого начался сыр-бор", – считает Байдан.

Характерно, что после разгоревшегося скандала компания Walt Disney решила пока не раскрывать сумму, заработанную на фильме, а китайские власти запретили местным СМИ освещать фильм.

Оценка "Мулан" на популярном китайском сайте Douban по состоянию на утро пятницы также не радовала взор и болталась на уровне 13%. Причем большая часть претензий касалась не уйгуров, а стереотипного изображения китайцев.

"В таких ситуациях вы рискуете получить пернатую рыбу, когда фильм не становится успешным ни на одном из рынков. Он "слишком китайский" для американцев и "слишком американский" для китайцев", – объяснил Крис Фентон, бывший президент DMG Entertainment, в комментарии для CNN Business.

Старые "Новые мутанты"

Хуже всего дела обстоят у "Новых мутантов" (бюджет $67 млн), стартовавших 28 августа. Они за две недели проката собрали $21 млн.

По сюжету 13-го по счету фильма из киновселенной "Людей Икс", поставленном студией Fox, пятерку юных мутантов держат на секретном объекте, напоминающим закрытую психбольницу. Здесь ребята обнаруживают у себя сверхспособности и начинают сражаться, чтобы вырваться на волю. Немудреная история. После завершения съемок главный исполнительный директор Fox Стейси Снайдер описала жанр картины как "фильм про дом с привидениями и кучей гормональных подростков".

Это уже было. Критики не увидели новизны в "Новых мутантах"

Большинство западных критиков разгромило ленту. Главный недостаток – картина выглядит устаревшей . "Этот тоскливый супергеройский триллер несет на себе знак ушедшей эпохи", – пишет The Hollywood Reporter. "Главная проблема фильма — абсолютная вторичность. "Новые мутанты" не предлагают ничего нового", – указывает Punch Drunk Critics. "Только если вы ни разу в жизни не видели подростковую картину, супергеройский фильм, психологический триллер о лечебнице, "Кошмар на улице Вязов" или любой эпизод "Баффи — истребительницы вампиров", то, может быть, "Новые мутанты" и станут для вас открытием", – иронизирует Blu-Ray.

Из плюсов картины пресса отметила только яркость персонажей. Но это не помогло вытянуть фильм: рейтинг критиков "Новых мутантов" на Rotten Tomatoes составил 33% (54% зрительская аудитория).