Топ военного юмора: праздник Дня Побега, разговор главы ЧВК "Вагнер" с последним выжившим зэком

Евгений Пригожин подвинул Путина, Гиркина и Кадырова, став последнее время главной звездой украинских сатирических скетчей.

Фокус в октябре прошлого года писал о том, что юмористы "Квартала" стали выпускать сериал "Бункер", подключились к фронтовой сатире и комики "Дизель-шоу" — и, вроде бы, с остросатирическими скетчами в адрес врага ситуация наладилась. Но скорее количественно, чем качественно: не смотря на бодрый старт, профессиональный юмор стал проигрывать даже в сравнении с народными мемами. Вероятно, шутить, бесконечно каламбуря, на тему одних и тех же персонажей: Путина, Лаврова, пропагандиста Соловьева – это несколько исчерпало потенциал писателей-юмористов. Фокус разбирается с тем, что сейчас творится на сатирическом фронте.

Просмотрев несколько десятков программ наших ведущих комиков, можем сказать, что лучших – два номера. И оба связаны с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. В одном случае его играет Юрий Великий, в другом — Евгений Кошевой.

Вероятно, дело в том, что Пригожин относительно недавно появился на горизонте со своими броскими заявлениями, называя российское военное и политическое руководство "…уками, сидящими в кабинетах из красного дерева" и "клоунами с ядерной бомбой". Такие цветастые фразы тяжело эмоционально перекрыть даже пародийными находками. И все-таки лучшее – о главе ЧВК "Вагнер".

Как ЧВК "Вагнер" отпразднует День Побега

Корреспондент патриотического издания "Черный пакет Малевича" задал в начале мая вопрос главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину (Юрий Великий) — будут ли они праздновать в Бахмуте День Победы? На что тот ответил (в разудалой манере, с нажимом): "9 мая будет День Победы, которой у нас в Бахмуте точно не будет. Поэтому было принято взвешенное решение всем "Вагнером" — 10 мая отпраздновать День Побега. И это будет наш собственный праздник, который у нас никто не отберет. Если надо будет, сможем повторить это событие — где угодно и когда угодно".

Сатирический скетч "День Побега"

Последний выживший зэк Джек Блэк

В этом скетче последнего выжившего зэка "вагнеровца" играет народный артист Украины Станислав Боклан ("Слуга народа", "Папик"). Его персонаж пришел в штаб к главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, в роли которого занят резидент "Квартала" Евгений Кошевой.

Вся фишка сценки в игре слов. Актеры показывают здесь просто виртуозную технику владения своим ремеслом.

— Здорово, Жэка

— Здорово, зэк.

— Я присяду, Жэк.

— Присядь, зэк.

— Спасибо. Я пришел, Жэк, сказать, что я твой последний выживший зэк, Жэк.

— Хреново. А как тебя зовут, последний зэк?

— Как и тебя: Жэк.

— Получается, ты последний зэк Жэк?

— Получается.

И тут интересный сюжетный поворот.

— А какой у тебя позывной, зэк?

— Блэк.

— То есть ты, получается, зэк Блэк Жэк?

— Получается так: зэк Блэк Жэк.

— А за что ты сидел?

— За то, что спалил местный ЖЭК, Жэк.

— А я ж тоже в прошлом – зэк Жэк. То есть, получается, мы с тобой оба – зэки Жэки?

— Получается так.

Джек Блэк – известная карточная игра (Blackjack — "черный валет"). Но также сценка вызывает ассоциации с известным голливудским фильмом "Знакомьтесь, Джо Блэк" (1998), где к магнату, которого играет Энтони Хопкинс, заявляется Ангел Смерти Джо Блэк в исполнении Брэда Питта. И предлагает сыграть в одну игру: Смерть берет выходной до определенного часа.

Выходит, что в лице Дж. Блэка к главе ЧВК "Вагнер" заявилась сама Смерть. Кстати, и в скетче зэк Джэк Блэк предлагает Пригожину сыграть во что-то. Но тот дальновидно отказывается.

— Не бери в голову, — говорит зэк Джек Блэк.

— Я в голову брать и не планировал.

Финал скетча будет неожиданным. В общем, эта игра смыслов и слов делает этот сатирический эпизод неодномерным.

Последний выживший зэк ЧВК "Вагнер"

Сергей Кужугетович: тувинская хитрость

На третье место мы бы поставили выпуск "Бункера №37". Причем здесь главной звездой стал не Путин или Гиркин, а министр обороны РФ Сергей Шойгу, который проявляет чудеса двусмысленности.

Шойгу в исполнении Юрия Крапова докладывает Путину (3-я минута): "Наша армия терпит сокрушительные успехи почти на всех участках фронта. Наши успехи настолько сокрушительные, что терпеть их в одиночку уже не представляется возможным. Предлагаю срочно подключить белорусские вооруженные силы, чтобы терпеть успехи вместе".

В разговоре Сергея Шойгу с министром обороны Беларуси мелькали правдивые мысли (19-я минута.): "Армия создана для того, чтобы красть деньги. А в военное время их красть еще легче".

Но министр Беларуси оказался непробиваем: "В отличие от ваших войск, у наших – нет боевого опыта…" А значит, лозунг белорусских ВС, занимающихся маневрами, остается неизменным: "Сначала тяжело в учении, а потом легко… в учении".