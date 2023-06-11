Умер Рик Далтон: история вымышленного персонажа Тарантино, который так полюбился зрителям
Биографию несуществующего персонажа объединяют реальные истории нескольких известных голливудских актеров, которые утратили популярность к семидесятым годам
Вымышленный персонаж Квентина Тарантино Рик Далтон — звезда фильма "14 кулаков Маккласки" и сериала "Закон охоты" скончался 20 мая 2023 года, однако пользователи сети грустят о нем по-настоящему. Историю персонажа рассказывает 11 июня издание Meduza.
"Мы опечалены новостью о кончине Рика Далтона, наиболее известного по ролям в популярном телесериале "Закон охоты" и трилогии "Пожарный". Рик умер в своем доме на Гавайях. У него осталась вдова Франческа", — сообщил 20 мая Квентин Тарантино в официальном твиттер-аккаунте подкаста Video Archives, который он ведет вместе со сценаристом Роджером Эвери.
Из фильма "Однажды в Голливуде" известно, что в конце шестидесятых Далтон (сыгран актером Леонардо Ди Каприо — ред.) переживал личностный и карьерный кризис, несмотря на поддержку его лучшего друга, помощника и дублера Клиффа Бута (которого сыграл актер Брэд Питт- ред.).
В 1969 году Далтон поселился по соседству с режиссером Романом Полански и его супругой Шэрон Тейт, которых по сюжету фильма так и не смогли убить последователи секты Чарльза Мэнсона.
Известно, что Квентин Тарантино в 2021 году опубликовал одноименный роман, в котором раскрыл дополнительные факты об историях вымышленных персонажей.
Как появилась история Далтона
23 мая 2023 года Тарантино выпустил эпизод подкаста, полностью посвященный жизни Рика Далтона, в котором о персонаже рассказ велся так, как будто это реальный человек. В выпуске режиссер зачитывал отрывки из своей книги "Фильмы Рика Далтона", а также фрагменты из интервью с актером, которое режиссер якобы брал у него в 1998 году на Гавайях.
"Эта книга написана так, как будто Рик реален. Вы знаете, есть книги "Фильмы Чарльза Бронсона" и "Фильмы Энтони Куинна". Ну вот у меня сделано так же — с кратким пересказом, а затем несколькими цитатами критиков того времени. В книге рассказывается о каждом из фильмов Рика, в которых он снимался до конца карьеры в 1988 году", — отметил режиссер.
Биография вымышленного персонажа
Начало истории Далтона напоминает жизнь реального актера Стива Маккуина. Далтон также начал работу в Голливуде в конце пятидесятых годов, снявшись в сериале "Закон охоты". Кроме того известно, что Далтон проходил пробы на роль в картине "Большой побег" (1963), которая в реальности досталась Маккуину.
В конце шестидесятых Рик Далтон переживал сильный кризис, после выхода нескольких неудачных картин с его участием. Далее судьба вымышленного персонажа схожа с историей актера Берта Рейнольдса, который также как Далтон дружил со своими дублером Хелолм Нидемом (героя Бреда Питта сделали похожим на него).
Тарантино опирался на опыт многих известных актеров, чья карьера началась в классическом Голливуде, и которые потеряли популярность к семидесятым, таким как Тай Хардин, Уильям Шэтнер, Эдд Бирнс, Джордж Махарис и Тэб Хантер.
В своем романе Тарантино приписал персонажу Далтона биполярное расстройство, как у реального актера Пита Дюля, сыгравшего одну из главных ролей в сериале "Прозвища Смит и Джонс" и покончившем с собой во время съемок второго сезона. Однако для Далтона был придуман более положительный финал, чем у избранных для его образа прототопов.
В книге, после того, как Далтон и его друг Бут смогли отразить нападение последователей Менсона, к Далтону снова вернулась популярность. Его приглашали на вечерние шоу и предлагали яркие эпизодические роли в реально существующих сериалах "Миссия невыполнима", "Земля гигантов" и "Зеленый шершень".
В январе 2022 года Тарантино рассказал о личной встрече с 65-летним Далтоном, которая произошла в 1998 году на Гавайском кинофестивале. Тогда Тарантино заявил, что лично пообещал Далтону написать мемуары.
Напомним, в ноябре 2020 года стало известно, что культовый режиссер Квентин Тарантино решил написать роман на основе своего фильма "Однажды в… Голливуде".
В середине марта 2023 года 59-летний американский режиссер Квентин Тарантино заявлял, что к 60 годам снимет свой десятый фильм и завершит карьеру.