Умер Рик Далтон: история вымышленного персонажа Тарантино, который так полюбился зрителям

Биографию несуществующего персонажа объединяют реальные истории нескольких известных голливудских актеров, которые утратили популярность к семидесятым годам

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Вымышленный персонаж Квентина Тарантино Рик Далтон — звезда фильма "14 кулаков Маккласки" и сериала "Закон охоты" скончался 20 мая 2023 года, однако пользователи сети грустят о нем по-настоящему. Историю персонажа рассказывает 11 июня издание Meduza.

"Мы опечалены новостью о кончине Рика Далтона, наиболее известного по ролям в популярном телесериале "Закон охоты" и трилогии "Пожарный". Рик умер в своем доме на Гавайях. У него осталась вдова Франческа", — сообщил 20 мая Квентин Тарантино в официальном твиттер-аккаунте подкаста Video Archives, который он ведет вместе со сценаристом Роджером Эвери.

Из фильма "Однажды в Голливуде" известно, что в конце шестидесятых Далтон (сыгран актером Леонардо Ди Каприо — ред.) переживал личностный и карьерный кризис, несмотря на поддержку его лучшего друга, помощника и дублера Клиффа Бута (которого сыграл актер Брэд Питт- ред.).

В 1969 году Далтон поселился по соседству с режиссером Романом Полански и его супругой Шэрон Тейт, которых по сюжету фильма так и не смогли убить последователи секты Чарльза Мэнсона.

Известно, что Квентин Тарантино в 2021 году опубликовал одноименный роман, в котором раскрыл дополнительные факты об историях вымышленных персонажей.

Как появилась история Далтона

23 мая 2023 года Тарантино выпустил эпизод подкаста, полностью посвященный жизни Рика Далтона, в котором о персонаже рассказ велся так, как будто это реальный человек. В выпуске режиссер зачитывал отрывки из своей книги "Фильмы Рика Далтона", а также фрагменты из интервью с актером, которое режиссер якобы брал у него в 1998 году на Гавайях.

"Эта книга написана так, как будто Рик реален. Вы знаете, есть книги "Фильмы Чарльза Бронсона" и "Фильмы Энтони Куинна". Ну вот у меня сделано так же — с кратким пересказом, а затем несколькими цитатами критиков того времени. В книге рассказывается о каждом из фильмов Рика, в которых он снимался до конца карьеры в 1988 году", — отметил режиссер.

Биография вымышленного персонажа

Начало истории Далтона напоминает жизнь реального актера Стива Маккуина. Далтон также начал работу в Голливуде в конце пятидесятых годов, снявшись в сериале "Закон охоты". Кроме того известно, что Далтон проходил пробы на роль в картине "Большой побег" (1963), которая в реальности досталась Маккуину.

Леонардо Ди Каприо в роли Рика Далтона Стив Маккуин в роли Джоша Рэндалла

В конце шестидесятых Рик Далтон переживал сильный кризис, после выхода нескольких неудачных картин с его участием. Далее судьба вымышленного персонажа схожа с историей актера Берта Рейнольдса, который также как Далтон дружил со своими дублером Хелолм Нидемом (героя Бреда Питта сделали похожим на него).

Каскадер Хэл Нидем Брэд Питт в роли Клиффа Бута (Однажды в Голливуде)

Тарантино опирался на опыт многих известных актеров, чья карьера началась в классическом Голливуде, и которые потеряли популярность к семидесятым, таким как Тай Хардин, Уильям Шэтнер, Эдд Бирнс, Джордж Махарис и Тэб Хантер.

В своем романе Тарантино приписал персонажу Далтона биполярное расстройство, как у реального актера Пита Дюля, сыгравшего одну из главных ролей в сериале "Прозвища Смит и Джонс" и покончившем с собой во время съемок второго сезона. Однако для Далтона был придуман более положительный финал, чем у избранных для его образа прототопов.

Леонардо Ди Каприо в "Однажды в Голливуде" Фото: Meduza.io Актер Пит Дюл в 1971 году

В книге, после того, как Далтон и его друг Бут смогли отразить нападение последователей Менсона, к Далтону снова вернулась популярность. Его приглашали на вечерние шоу и предлагали яркие эпизодические роли в реально существующих сериалах "Миссия невыполнима", "Земля гигантов" и "Зеленый шершень".

В январе 2022 года Тарантино рассказал о личной встрече с 65-летним Далтоном, которая произошла в 1998 году на Гавайском кинофестивале. Тогда Тарантино заявил, что лично пообещал Далтону написать мемуары.

Напомним, в ноябре 2020 года стало известно, что культовый режиссер Квентин Тарантино решил написать роман на основе своего фильма "Однажды в… Голливуде".

В середине марта 2023 года 59-летний американский режиссер Квентин Тарантино заявлял, что к 60 годам снимет свой десятый фильм и завершит карьеру.