Помер Рік Далтон: історія вигаданого персонажа Тарантіно, який так сподобався глядачам
Біографію неіснуючого персонажа поєднують реальні історії кількох відомих голлівудських акторів, які втратили популярність до сімдесятих років.
Вигаданий персонаж Квентіна Тарантіно Рік Далтон — зірка фільму "14 кулаків Маккласки" та серіалу "Закон полювання" помер 20 травня 2023 року, проте користувачі мережі сумують за ним по-справжньому. Історію персонажа розповідає 11 червня видання Meduza.
"Ми засмучені новиною про кончину Ріка Далтона, найбільш відомого за ролями в популярному телесеріалі "Закон полювання" та трилогії "Пожежний". Рік помер у своєму будинку на Гаваях. У нього залишилася вдова Франческа", — повідомив 20 травня Квентін Тарантіно в офіційному твіттер подкасту Video Archives, який він веде разом зі сценаристом Роджером Евері.
З фільму "Одного разу в Голлівуді" відомо, що наприкінці шістдесятих Далтон (зіграний актором Леонардо Ді Капріо — ред.) переживав особистісну та кар'єрну кризу, незважаючи на підтримку його кращого друга, помічника та дублера Кліффа Бута (якого зіграв актор Бред Пітт — ред.).
У 1969 Далтон оселився по сусідству з режисером Романом Поланський та його дружиною Шерон Тейт, яких за сюжетом фільму так і не змогли вбити послідовники секти Чарльза Менсона.
Відомо, що Квентін Тарантіно в 2021 опублікував однойменний роман, в якому розкрив додаткові факти про історії вигаданих персонажів.
Як з'явилася історія Далтона
23 травня 2023 року Тарантіно випустив епізод подкасту, повністю присвячений життю Ріка Далтона, в якому про персонажа розповідь велася так, наче це реальна людина. У випуску режисер зачитував уривки зі своєї книги "Фільми Ріка Далтона", а також фрагменти з інтерв'ю з актором, яке режисер нібито брав у нього 1998 року на Гаваях.
"Ця книга написана так, ніби Рік реальний. Ви знаєте, є книги "Фільми Чарльза Бронсона" та "Фільми Ентоні Квінна". Ну ось у мене зроблено так само — з коротким переказом, а потім кількома цитатами тогочасних критиків. У книзі розповідається про кожен з фільмів Ріка, в яких він знімався до кінця кар'єри 1988 року", — зазначив режисер.
Біографія вигаданого персонажа
Початок історії Далтона нагадує життя реального актора Стіва Макквіна. Далтон також розпочав роботу в Голлівуді наприкінці п'ятдесятих років, знявшись у серіалі "Закон полювання". Крім того відомо, що Далтон проходив проби на роль у картині "Велика втеча" (1963), яка насправді дісталася Макквіну.
Наприкінці шістдесятих Рік Далтон переживав сильну кризу після виходу кількох невдалих картин за його участю. Далі доля вигаданого персонажа схожа з історією актора Берта Рейнольдса, який також як Далтон товаришував зі своїм дублером Хелом Нідемом (героя Бреда Пітта зробили схожим на нього).
Тарантіно опирався на досвід багатьох відомих акторів, чия кар'єра почалася в класичному Голлівуді, і які втратили популярність до сімдесятих, таких як Тай Гардін, Вільям Шетнер, Едд Бірнз, Джордж Магаріс та Таб Хантер.
У своєму романі Тарантіно приписав персонажу Далтона біполярний розлад, як у реального актора Піта Дюля, який зіграв одну з головних ролей у серіалі "Прізвиська Сміт і Джонс" і наклав на себе руки під час зйомок другого сезону. Однак для Далтона був придуманий позитивніший фінал, ніж в обраних для його образу прототопів.
У книзі, після того, як Далтон та його друг Бут змогли відбити напад послідовників Менсона, до Далтона знову повернулася популярність. Його запрошували на вечірні шоу та пропонували яскраві епізодичні ролі у реально існуючих серіалах "Місія нездійсненна", "Земля гігантів" та "Зелений шершень".
У січні 2022 року Тарантіно розповів про особисту зустріч з 65-річним Далтоном, яка відбулася 1998 року на Гавайському кінофестивалі. Тоді Тарантіно заявив, що особисто пообіцяв Далтону написати його автобіографію.
Нагадаємо, у листопаді 2020 року стало відомо, що культовий режисер Квентін Тарантіно вирішив написати роман на основі свого фільму "Одного разу в Голлівуді".
У середині березня 2023 року 59-річний американський режисер Квентін Тарантіно заявляв, що до 60 років зніме свій десятий фільм і завершить кар'єру.