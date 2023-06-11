Помер Рік Далтон: історія вигаданого персонажа Тарантіно, який так сподобався глядачам

Біографію неіснуючого персонажа поєднують реальні історії кількох відомих голлівудських акторів, які втратили популярність до сімдесятих років.

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Вигаданий персонаж Квентіна Тарантіно Рік Далтон — зірка фільму "14 кулаків Маккласки" та серіалу "Закон полювання" помер 20 травня 2023 року, проте користувачі мережі сумують за ним по-справжньому. Історію персонажа розповідає 11 червня видання Meduza.

"Ми засмучені новиною про кончину Ріка Далтона, найбільш відомого за ролями в популярному телесеріалі "Закон полювання" та трилогії "Пожежний". Рік помер у своєму будинку на Гаваях. У нього залишилася вдова Франческа", — повідомив 20 травня Квентін Тарантіно в офіційному твіттер подкасту Video Archives, який він веде разом зі сценаристом Роджером Евері.

З фільму "Одного разу в Голлівуді" відомо, що наприкінці шістдесятих Далтон (зіграний актором Леонардо Ді Капріо — ред.) переживав особистісну та кар'єрну кризу, незважаючи на підтримку його кращого друга, помічника та дублера Кліффа Бута (якого зіграв актор Бред Пітт — ред.).

У 1969 Далтон оселився по сусідству з режисером Романом Поланський та його дружиною Шерон Тейт, яких за сюжетом фільму так і не змогли вбити послідовники секти Чарльза Менсона.

Відомо, що Квентін Тарантіно в 2021 опублікував однойменний роман, в якому розкрив додаткові факти про історії вигаданих персонажів.

Як з'явилася історія Далтона

23 травня 2023 року Тарантіно випустив епізод подкасту, повністю присвячений життю Ріка Далтона, в якому про персонажа розповідь велася так, наче це реальна людина. У випуску режисер зачитував уривки зі своєї книги "Фільми Ріка Далтона", а також фрагменти з інтерв'ю з актором, яке режисер нібито брав у нього 1998 року на Гаваях.

"Ця книга написана так, ніби Рік реальний. Ви знаєте, є книги "Фільми Чарльза Бронсона" та "Фільми Ентоні Квінна". Ну ось у мене зроблено так само — з коротким переказом, а потім кількома цитатами тогочасних критиків. У книзі розповідається про кожен з фільмів Ріка, в яких він знімався до кінця кар'єри 1988 року", — зазначив режисер.

Біографія вигаданого персонажа

Початок історії Далтона нагадує життя реального актора Стіва Макквіна. Далтон також розпочав роботу в Голлівуді наприкінці п'ятдесятих років, знявшись у серіалі "Закон полювання". Крім того відомо, що Далтон проходив проби на роль у картині "Велика втеча" (1963), яка насправді дісталася Макквіну.

Леонардо Ді Капріо в ролі Ріка Далтона Стів Маккуїн у ролі Джоша Рендалла

Наприкінці шістдесятих Рік Далтон переживав сильну кризу після виходу кількох невдалих картин за його участю. Далі доля вигаданого персонажа схожа з історією актора Берта Рейнольдса, який також як Далтон товаришував зі своїм дублером Хелом Нідемом (героя Бреда Пітта зробили схожим на нього).

Каскадер Хел Нідем Бред Пітт у ролі Кліффа Бута (Одного разу в Голлівуді)

Тарантіно опирався на досвід багатьох відомих акторів, чия кар'єра почалася в класичному Голлівуді, і які втратили популярність до сімдесятих, таких як Тай Гардін, Вільям Шетнер, Едд Бірнз, Джордж Магаріс та Таб Хантер.

У своєму романі Тарантіно приписав персонажу Далтона біполярний розлад, як у реального актора Піта Дюля, який зіграв одну з головних ролей у серіалі "Прізвиська Сміт і Джонс" і наклав на себе руки під час зйомок другого сезону. Однак для Далтона був придуманий позитивніший фінал, ніж в обраних для його образу прототопів.

Леонардо Ді Капріо в "Одного разу в Голлівуді" Фото: Meduza.io Актор Піт Дюл у 1971 році

У книзі, після того, як Далтон та його друг Бут змогли відбити напад послідовників Менсона, до Далтона знову повернулася популярність. Його запрошували на вечірні шоу та пропонували яскраві епізодичні ролі у реально існуючих серіалах "Місія нездійсненна", "Земля гігантів" та "Зелений шершень".

У січні 2022 року Тарантіно розповів про особисту зустріч з 65-річним Далтоном, яка відбулася 1998 року на Гавайському кінофестивалі. Тоді Тарантіно заявив, що особисто пообіцяв Далтону написати його автобіографію.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року стало відомо, що культовий режисер Квентін Тарантіно вирішив написати роман на основі свого фільму "Одного разу в Голлівуді".

У середині березня 2023 року 59-річний американський режисер Квентін Тарантіно заявляв, що до 60 років зніме свій десятий фільм і завершить кар'єру.