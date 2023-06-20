Николь Кидман: рыжая пума, готовая к прыжку. Какая была – какая стала

20 июня — день рождения Николь Кидман. Выдающейся кинодиве сегодня исполняется 56 лет, расскажем о ее волшебных превращениях.

20 июня 1967 года родилась Николь Кидман — одна из самых известных кинозвезд планеты. Снялась в 90 фильмах. Однажды ее гонорар составил $17 млн. Снявшись в 4-минутном рекламном ролике, она получила $4 млн. До сих пор рекорд 1 мин — $1 млн — не побит. Она первой из австралийских актрис получила "Оскар". При этом в школе Николь была нескладной девочкой, к тому же — заикой, которую дразнили.

Как Николь Кидман сумела справиться с этими проблемами и стать одной из самых влиятельных и знаменитых женщин мира — читайте в материале Фокуса.

Николь Кидман родилась на курортных Гавайях, но через три года переехала с родителями в Австралию. Энтони Кидман был биохимиком, изучающим рак, а также психологом. Его жена Джанелль Энн Макнэйл — медсестра. Причем ее дед — австралийский скотопромышленник-миллионер, но внучка принципиально жила на зарплату.

Свобода и ответственность

Энтони привил вкус жене к либеральным идеям. Оба супруга, что важно, были хиппи. Джанелль беременность не помешала митинговать с братьями и сестрами по хиппи-движу у ворот американской военной базы в Гонолулу против войны во Вьетнаме.

Энтони Кидман был натурой творческой и, по признанию Николь, когда он оставался дома с двумя маленькими дочками (у актрисы есть младшая сестра, ставшая впоследствии журналисткой), там могла произойти любая катастрофа: папа не был приспособлен к быту. Но, главное, что ни один, ни другой родитель, следуя своим убеждениям, не ограничивали дочерей в свободе. Вроде бы мечта любого ребенка? "Я считаю, что ребенку надо давать меньше свободы, чем было у меня", — призналась звезда потом. Почему? Потому, что при таком раскладе надо с малолетства брать ответственность на себя.

В школе Николь дразнили "шпалой" из-за худобы и большого роста (сегодня она — 180 см). К тому же девочка была застенчивой и заикающейся. Представьте — сама худая (одна из кличек — "стебелек"), но с пухлым веснушчатым личиком в обрамлении рыжеватых волос. Она не стала пищать и жаловаться, а занялась балетом, вокалом. Плюс театральная студия, чтобы искоренить заикание.

И дела понемногу пошли в гору. В 15 лет дебютировала в молодежной ленте с хулиганским названием "Бандиты на велосипедах". В 17 лет пела и играла на клавишах в австралийской поп-группе Divine Madness. Кстати, группа "божественных безумцев" — не фуфло. Можете послушать, она существует до сих пор, и это — сплошной драйв.

Клип группы Divine Madness

А вот уже сама Николь Кидман в том же духе отлично поет в фильме "Мулен Руж" (2001).

Николь Кидман поет в фильме "Мулен Руж"

Учебу в театральной студии пришлось прервать: мать заболела раком груди. Николь устроилась массажисткой, чтобы помочь семье материально. Они все вместе победили онкологическое заболевание.

Потом она вернулась к актерству и снялась в 12 австралийских фильмах. "Мертвый штиль" (1989) и "Флирт" (1990) сделали Николь Кидман известной даже в Голливуде. Роль нейрохирурга в штатовских "Днях грома" (1990) стала судьбоносной и привела к браку с Томом Крузом. Она боялась, что их отношениям помешает ее большой рост — австралийская звезда была выше голливудской на 10 см. Но после первого кастинга Том сразу запал на рыженькую красавицу.

Преображения Николь Кидман

Испытания и работа закалили характер Кидман, она преобразилась — из нескладной девушки превратилась в красавицу, а в зрелом возрасте — в королеву Голливуда, которая знает себе цену. За романтическую комедию "Колдунья" (2005) она получила рекордный по тем временам гонорар в $17 млн (что не помешало фильму провалиться). Однако Николь Кидман снималась в совершенно разных лентах: от экспериментальных до супергеройских. Критерий — ее личный интерес.

А что ее интересует? Каков у нее характер и ее героинь?

Внешне Николь Кидман — ангелочек, а внутри — пума. Лучшие роли Николь — это когда ее, игривую и чудесную, заарканят, а потом — она вырывается на волю. Ее формула: пума — пленение — рывок на свободу. То есть, она долго терпит "наезд", а потом — бац — и слетает с катушек: прыжок пумы.

Очень подходящая для Кидман роль в популярном фильме-мюзикле "Мулен Руж" (2001) — ее формула так и искрится. За роль певицы- куртизанки Сатин Николь была номинирована на "Оскар". В ленте рассказывается история о молодом и бедном британском поэте Кристиане, который влюбился в звезду кабаре "Мулен Руж" — актрису и куртизанку по имени Сатин. Сатин должна соблазнить Герцога ради финансирования постановки — об очаровательной куртизанке, которая любит бедняка, но вынуждена томиться в плену у злого махараджи.

Сатин влюбляется в талантливого поэта-сценариста вопреки замыслу, вовлекая его в работу над шоу, однако хозяин кабаре, Гарольд Зидлер, убеждает ее довести аферу в отношении Герцога до конца. В определенный момент Герцог узнает о том, что Сатин реально влюбилась в Кристина, и заставляет переписать концовку спектакля: куртизанка остается с махараджей, а бедняка убивают. Он грозит на самом деле угрохать писателя, если актриса не останется со спонсором. Но замысел Герцога проваливается, неизлечимо больная чахоткой Сатин добивается своего — шоу идет по ее замыслу: Сатин умирает на руках у Кристиана после финального занавеса. Сентиментальная вещица, но роль создана для Николь.

Какие еще фильмы с Николь Кидман Фокус рекомендует посмотреть?

Фильмы-топы

"С широко закрытыми глазами" (1999) великого и ужасного Стенли Кубрика. Фильм про супружескую пару, в отношениях которых произошла трещина. Жена заявила, что однажды видела такого красивого парня, что, наверное, сразу бы ему отдалась. Не раздумывая.

Это ее такой рывок к свободе: от супружеских уз. Муж посчитал, что это серьезный вызов, решив пуститься во все тяжкие. То в какую-то эротическую секту влез, то захотел переспать с проституткой. А потом передумал. И вовремя: позднее у нее СПИД обнаружили. В финале супруги примиряются.

Но… съемками этого фильма Стенли Кубрик довел до настоящего развода звездную пару Круза и Кидман, методично вбивая между ними клин.

Он сказал им на старте работы, что сценарий слабоватый. Надо его насытить жизненными деталями. Он очень рассчитывает на пару. При этом он называл Николь Кидман не иначе как "эротическое наваждение". Всячески поощрял Николь к провокациям, а Круза заставлял ревновать. Демон. Фильм "С широко закрытыми глазами" интересно посмотреть сквозь призму этой истории.

За роль писательницы Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (2002) Николь Кидман получила "Оскар". Здесь она, после развода с Томом Крузом, максимально ушла от себя и погрузилась в своеобразный мир писательницы (у которой склонность к суициду), даже удлинив себе нос. Есть известная фраза Кидман, относящаяся к данной ленте: "Любой неизлечимый псих имеет право сам решать, что для него лучше". То есть опять речь о свободе.

"Догвилль" (2003) Ларса фон Триера — выдающаяся картина, но крайне тяжелая — после нее я ночь не спал.

1930-е, США. Кидман играет некую Грейс, которую ищет полиция. Она просит помощи у жителей небольшого городка Догвилль. Те нехотя ей дают прибежище. Но тучи над городком сгущаются из-за беглянки — кругом полиция расклеила ее портреты. Жители требуют, чтобы она расплачивалась услугами за их укрытие — то с детьми посидеть, то картошки почистить. Все это скатывается вплоть до сексуальных услуг: ее насилуют.

В финале в городок заявляется папа Грейс — гангстер. Он освобождает из плена измученную дочь, сбежавшую от него, чтобы не иметь дело с его "темными делами". "Ты не хотела быть со мной. Ты хотела стать другой, хорошей, но ты видишь, каковы люди? Что с ними делать?" — назидательно спрашивает грозный папаша. Та кротко отвечает: "Расстрелять".

У Грейс был шанс стать святой, если бы она простила обывателей-сволочей. (Христа тоже в "благодарность" распяли жители Иудеи). Но она предпочла закон "око за око", приняв правду папы-бандита. Более того, она по-палачески уничтожает всех, даже детей, пощадив только пса в "собачьем городе".

Это один из самых сильных и античеловеческих фильмов Триера.

В сериале "Большая маленькая ложь" (2017) героиня Николь Кидман терпит издевательства от мужа-абьюзера ради сохранения брака, а на публике играет счастливую жену. В сериале есть сцена, где ее героиня лежит в ногах мужа-палача после побоев. Актрису несколько раз швыряли на пол ради удачного кадра — Николь действительно ударилась о мебель и была в синяках.

Называется: она долго сдерживала характер. Что, думаете, было дальше? Когда Кидман приехала в отель после этого съемочного дня, она не смогла попасть в свой номер — двери были закрыты. Актриса пришла в такую ярость, что швырнула камень с обочины в окно. Не надо доводить хищников!

Пума, гуляющая сама по себе

Коко Шанель — символ женской свободы. И ее духи "Шанель № 5" с абстрактным запахом, а не цветочным ("Женщины вам не цветы") олицетворяли дамскую независимость. А в ролике, рекламирующем "Шанель № 5", ее символизирует Николь.

Некий мужчина чуть-чуть с ней потанцевал и — до свиданья. Она растворилась в небесах, как духи "Шанель № 5".

Николь Кидман в рекламе духов "Шанель №5"

Напоследок скажем, что после Круза Кидман выбрала себе в мужья (по его словам, он ее опасался) австралийского кантри-певца Кита Урбана — ростом он повыше Тома, но пониже Николь.

Они поженились в 2006. У них две дочери. Одну родила сама Кидман. Другую выносила суррогатная мать. Вообще жизненный путь Кидман очень напоминает судьбу Кэмерон Диас. Такой же железный характер, муж-певец и фигурирует суррогатная мать. Кому интересно — можете сравнить.

Николь Кидман с мужем иногда вместе поет и снимается в клипах. Пума, судя по всему, счастлива. Главное, чтобы их не захотел снимать кто-то вроде Кубрика.