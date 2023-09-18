Фильм "20 дней в Мариуполе" будет представлять Украину на премии Оскар

Фильм был выбран путем голосования членами Украинского Оскаровского Комитета, председателем которого является режиссер Валентин Васянович ("Атландита", "Блик").

Украинский Оскаровский Комитет (УОК) 18 сентября 2023 года выбрал документальный фильм "20 дней в Мариуполе" представителем Украины, который в 2024 году поборется за номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Об этом сообщили на сайте Украинской киноакадемии.

Как известно, вместе с режиссером ленты Мстиславом Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

"В ленте показано начало полномасштабного вторжения, бомбардировка роддома и спасение автора ленты и его коллег из Associated Press из окруженного российскими войсками города", — говорится в сообщении.

Как сообщили в Украинской киноакадемии, фильм был выбран путем голосования членами Украинского Оскаровского Комитета, председателем которого является режиссер Валентин Васянович ("Атландита", "Блик").

Больше о фильме "20 дней в Мариуполе"

Документальный фильм военного корреспондента Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" показывает события первых недель после того, как российские военные напали на город 24 февраля 2022 года.

В картине детально зафиксированы моменты бомбардировки жилых домов в городе, ракетный обстрел роддома и жизнь людей в осажденном россиянами городе. Фильм "20 дней в Мариуполе" получил приз зрительских симпатий на популярном фестивале независимого кино Sundance.

Напомним, 8 августа полицейский Владимир, который стал героем документального фильма "20 дней в Мариуполе", рассказал о том, как спасал людей под завалами после обстрела Покровска, пока не получил ранение.