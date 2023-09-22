"Неудержимые-4". Почему боевик со Стейтемом и Сталлоне превратился в комикс

21 сентября на экраны Украины вышла четвертая, долгожданная часть франшизы "Неудержимые".

Не могу сказать, что в восторге от четвертой части франшизы, но и не могу сказать, что фильм не понравился. Серединка на половинку. В нем есть все, что было в предыдущих частях: напор, динамичность, культовый статус бойцов. Но весьма предсказуемый сюжет, а масштаб драк и боев разросся до уровня комиксов или компьютерных игр.

Однако безусловный плюс картины даже не стандартно убедительная игра в образе позитивного головореза Джейсона Стейтема, а то, что на роль антагониста взяли молодую индонезийскую звезду боевика "Рейд", а не Ван Дамма, как планировалось.

Ико Ювайс — силен, экзотичен и отвратительно жесток: спокойно стреляет в головы женщин и детей. Конечно, зрители с упоением два часа ждут его гибели.

Мы уже отмечали, что картины по комиксам все больше похожи на настоящие, качественные фильмы. А вот "Неудержимые-4" говорят об обратной тенденции: традиционные фильмы все сильнее напоминают комиксы. Или компьютерные игры.

Размах драк и боев здесь настолько зашкаливающий, что начинаешь сомневаться, отдают ли себе отчет авторы, в какой реальности находятся. Например, на корабле Джейсон Стейтем убегал от пуль вверх по лестнице. Пули его так и не догнали. Потом его персонажу Ли Кристмасу удалось развернуться и своим оружием уничтожить стрелявших. Сразу вспоминается "Матрица". Но "Неудержимые-4" — это, вроде бы, не фантастика?

Просто аттракцион

Подобными трюками пестрит и недавний "Мегалодон-2". Однако он при 129-миллионном бюджете взял свои 400 миллионов долларов. Причем больше насобирал в Китае: КНР финансировала ленту и в ней сыграло много китайских актеров. В "Неудержимых-4" тоже некоторая "опереточность" и хватает азиатских артистов. То есть, если в кинотеатре просто расслабиться и воспринимать фильм как добротный аттракцион – он однозначно зайдет. Там и шутки, как для боевика, вполне.

К примеру, Сталлоне в роли Барни Росса пригласил героя Джейсона Стейтема отнять у крутых парней свой перстень, который он по пьяни проиграл в баре. Барни, мол, плохо себя чувствует. Жесткие разборки. Вдруг выясняется, что у Росса вовсе не так болела спина, как он изображал. "Зачем, в таком случае, ты меня беспокоил?" — "Просто пригласил друга в бар – провести время". – "В другой раз пригласи покататься на пони", — саркастично завершил спич Стейтем.

Подружку Ли Джину играет обворожительная Меган Фокс: милые периодически дерутся – только тешатся. Но на одном из сюжетных поворотов этой местами странной ленты Джина заменила Ли в качестве командира отряда Неудержимых. Не перебор?

Наманикюренные и намакияженные дамочки будут лихо раскидывать страшных пиратов-бандитов. Но в свете феминистических тенденций, которые отразила мегауспешная "Барби" — все нормально.

Главная удача фильма – это Ико Ювайс, индонезийская звезда боевика "Рейд" (2013) — фильм в свое время потряс необычайной жестокостью. Прекрасно, что это был не Жан-Клод Ван Дамм, который хотел вернуться во франшизу "Неудержимые", сыграв брата-близнеца своего погибшего антагониста. Не хватит ли близнецов с Ван Даммом? Вполне достаточно "Двойного удара" 1991 года.

А вот Ико Ювайс силен, экзотичен и отвратительно жесток: он спокойно стрелял в головы женщин и детей. Конечно, зрители с упоением два часа ждали его гибели.

Герой Ико Ювайса силен, экзотичен и отвратительно жесток

Сюжетец из 80-х

Интрига картины, повторюсь, так себе. Украденные детонаторы для ядерных ракет, чтобы спровоцировать столкновение США и России. Единственное, что вот эта заявленная Россия никак в кадре не появляется. Только в виде нарисованного на компьютере спутника с российским флагом.

Понимая, что интриги не хватает, сценаристы пытались придумать побольше забавных, на грани фриковости деталей. Персонаж Дольфа Лундгрема — снайпер Гуннар Йенсен – теперь в очках и с выбеленными волосами. Блондином он стал, чтобы понравится "девушке из соцсетей". А зрение у него упало, потому что он… завязал с выпивкой. Трезвый Гуннар регулярно промахивался, а как "тяпнул" чуток — сразу валить стал супостатов. Даже окуляры свои забросил.

В ленте вообще просматривается идеология героев боевиков 1980-х. Что победа будет за ними — при помощи алкоголя, бесконечных драк и закона "око за око".

Я уже упоминал, что глобально в американо-европейском кино есть два варианта развития событий: по библейским правилам Ветхого Завета или Нового. В Ветхом Завете правило: око – за око, зуб — за зуб, а в Новом – акцент делается на прощении и любви. В 90% штатовских х боевиков следует первому правилу.

Однако любопытно и даже свежо то, что в "Неудержимых-4" якобы пытаются перевести сюжет Ветхого Завета на рельсы Нового: там не раз повторяется фраза: "Его жертва была не напрасна" (в контексте чего — мы, конечно, не скажем).

Но вскоре выяснится, что никакой жертвы не было, наши супермены самые "хитропокрашенные" и они сумеют не силой, так ловкостью отомстить подлым врагам. Эта "старая правда" довольно наивно в фильме одерживает верх над злом.

Какой еще "инфлюэнсер"?

Кстати, верность "старым принципам" проявляется в ленте и в том, что герою Стейтема довелось даже послужить охранником у какого-то необъятного и развратного "инфлюэнсера соцсетей". Этого развязного толстяка Джейсону даже пришлось учить манерам за "неуважительное отношение к своим девушкам".

В общем и целом, несмотря на все современные как феминистические, так и сетевые тенденции, крутой мужик "с понятиями" все равно окажется победителем, просто потому, что он — герой фильмов плаща и шпаги, и вестернов — того, из чего, собственно и выросли боевики.

Вывод: франшиза "Неудержимых" тем и сильна, что хочет протащить в современность обветшавшую идеологию боевиков 1980-х (когда жанр и оформился, потому что были отменены в Голливуде ограничения на показ жестокостей), где все в черно-белом свете: зло — это зло, а добро — это добро. И до "Неудержимых-4" это почти удавалось во франшизе, но здесь размах и зрелищность компьютерных спецэффектов доводят до абсурда как сверхвозможности мускульных героев, так и их "черно-белые" принципы, превращая кино в комикс.

Но опять же — не без фантазии. Думаю, вас впечатлит версия ядерного взрыва, которая случится в картине. В каком-то смысле ее создателям удалось переплюнуть "Оппенгеймера" Нолана, что, казалось, невозможно. Но в том-то и дело, что в комиксе возможно все.