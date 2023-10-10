Wellboy без лейбла. Как у яркого артиста продолжают выходить хиты, которые ему не принадлежат
Популярность Антона Вельбоя как артиста растет: на лейбле Papa music продолжают выходить хиты Wellboy, но уже без участия самого исполнителя.
На FM-станциях гремят несколько новых песен Wellboy. Чаще других "Додому" и "Документи у Дії" ("Грай, грай, музико, грай"). "Додому" набрала на YouTube 19 млн. За год войны 23-летний Антон Вельбой прибавил в популярности, как, например, Артем Пивоваров, о котором недавно писал Фокус. Но при этом, как известно, новые песни Антона ему не принадлежат. Напомним хронику скандалов. Летом 2022 года продюсер Антона Юрий Бардаш выехал в Россию. Вельбой разорвал с ним отношения, но лейбл Бардаша Papa music выразил поддержку музыканту. Засучив рукава, они вместе стали работать дальше.
В апреле 2023 Антон заявил, что разрывает контракт с Papa music за их "пророссийскость". Компания обратилась в СБУ на предмет проверки себя на лояльность, и спецслужба компромата не выявила. А на YouTube профиле WELLBOYmusic, который принадлежит лейблу, продолжают выходить новые песни в исполнении Вельбоя. Papa music заявляет, что по контракту даже само сценическое имя Wellboy тоже принадлежит им. Но Вельбой — реальная фамилия Антона. Хотя официальных юридических запретов пока не было, артист сказал, что теперь будет подписываться как Anton Velboi.
Фокус не будет разбираться, кто прав или виноват в этом кофликте, а просто представит подборку новых отличных песен Wellboy, которые явно тянут на "альбом года". Но чем закончится конфликт лейбла и артиста, спрогнозировать сложно. Лучше бы — миром.
Три дня назад лейбл выпустил новую песню Wellboy "Вовча ягода" с дипфейком Антона Вельбоя — и все это в духе фильма "Барби" (будет ли композиция хитом, пока неясно, за три дня у нее всего 48 тыс. просмотров). В общем — и смех и грех.
А теперь слушайте подборку самобытных хитов Антона Вельбоя, которые лейбл выпустил за последний год.
Wellboy — Додому (почти 20 млн просмотров)
Красивая композиция, в которой умело сочетаются этнические нотки и поп-фанковый стиль. Речь о том, что дорого каждому: о маме и родном доме.
Сльози,
Першою росою,
Повернусь додому,
Я обов’язково.
У батьківській хаті
Яскравіші зорі,
Вчила мене мати,
Співала колискову.
В авторах значатся три человека. Слова: Антон Вельбой, Евгений Триплов. Музыка: Сергей Ранов.
Wellboy — Жовті мальви (9 млн просмотров)
Эта прекрасная лирическая песня о сорванных войной планах, но с надеждой — на лучшее.
Знаєш, ти знову мене покохаєш
Як тоді, коли ми жили і не рахували дні.
Зараз нам всім точно не до жартів
Під звуки арти коло хати
Нас буде довго колихати
І ніби це не час любити і співати
І спокій не дарує чай із м'яти
Та гори аркушів зім'ятих
Пісень непочутих, відео незнятих
В той час, коли у них кивали п'яти
А ми продовжуєм стояти
І розквітали жовті мальви
Під блакитним небом серед зими.
Я бачив в тому всі ознаки
Що у нашім краї зійдемося ми
Зійдемось ми
В авторах Вельбой не указан. Слова: Евгений Триплов. Музыка: Сергей Ранов, Андрей Подкалюк.
Wellboy — Стиль (4,7 млн просмотров)
Эта славная вещица, пожалуй, самая беспечальная, несмотря на упоминания военных реалий, а именно — комендантского часа.
На твоїх щічках ямочка,
Посміхаєшся
Ти, корінна кияночка,
Я закохаюсь ща,
Ми до тебе на Подол,
Ніч не спинить нас,
Я лишаюся у тебе,
Комендантський час,
Уууу комендантський час,
Уууу не розлучить нас.
Уууу я в тобі тону,
Ти як сахар в чаї, так сказать,
Пішла ко дну.
Авторы слов: Антон Вельбой, Степан Олейник, Евгений Триплов.
Авторы музыки: Антон Вельбой, Сергей Ранов.
Wellboy — Документи у Дії (лирик-видео – премьера 15 июня 2023, 240 тыс. просмотров).
Песня в активной ротации на ряде столичных FM-станций. Композиция задорная, веселая. Несмотря на странноватое название, она в духе первого суперхита Wellboy – "Гуси".
Мелодия припева тут однозначно врезается в память:
Грай, грай, музико, грай,
Мене не ламай,
Мила моя ай яй яй яй…
Слова: Степан Олейник, Евгений Триплов, Антон Вельбой.
Музыка: Сергей Ранов, Антон Вельбой.
Wellboy — Очі (лирик-видео, 460 тыс. просмотров)
Песня, у которой все шансы стать суперхитом — свои 460 тыс. просмотров она набрала всего за четыре дня после премьеры 5 октября.
Здесь фирменная для Антона Вельбоя смесь любовной лирики и самоиронии. Отличные рифмы и метафоры: кавалер, например, себя сравнил с тамагочи. Красивая аранжировка, где уместно "посверкивает" акустическая гитара, а "мягкая" труба (или синтезатор, ее имитирующий) — просто великолепна.
Можно сказать, прекрасный пример сотрудничества лейбла и молодой звезды. "Очі" — это идеально "запакованный" будущий хит. Жаль, что ребята не могут между собой договориться мирным путем.
Короче,
У тебе новий хлопчик,
Поки робив свій хопчик
Хоп, чик і очі
Дивляться на того, хто був спритніше,
Я тебе питаю, ти шо
А у відповідь чую тишу
Звуки відбиваються від стін,
Та не чути дзвін, зміст непрочитаних листів,
І порожній стіл, на підлозі крихти колишніх почуттів,
Очi украли моє серце, це був прекрасний злочин,
Очi без тебе я не міг не їсти і не пити, ніби тамагочі
І я не можу ні дня, ні ночі, ні дня, ні ночі, очi…
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