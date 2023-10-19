Ядерная угроза в поп-арте. Оригиналы Энди Уорхола и Такеши Мураками можно увидеть в Киеве

В столице открылась яркая выставка "Американский и украинский pop art" с оригиналами классиков этого направления. Корреспондент Фокуса побывал на ней и делится своими впечатлениями.

В Киеве открылась грандиозная выставка "Украинский и американский pop art" в галерее Vakulenko Art, где работы американских и японских мастеров ярко сочетаются с полотнами украинцев. Из классиков поп-арта здесь представлены полотна Энди Уорхола (1928 – 1987) и Роя Лихтенштейна (1923 – 1993). Среди традиционных поп-артовских объектов — медиа, гламура, звезд, предметов ширпотреба — неожиданно и очень актуально и прозвучала тема ядерной угрозы в работах японца Такеши Мураками и украинца Романа Минина.

Что касается Уорхола, Фокус много о нем писал. Он из рекламного художника перековался в отца американского религиозно-коммерческого поп-арта, абсолютизировав в виде поп-икон американское предметы ширпотреба. По-видимому, он не гнушался и обратного перехода — из поп-иконы к рекламе. На выставке есть полотно Уорхола с бутылкой французского бренди "La Grande Passion" (1884) со вкусом маракуйи. Уорхол мастерски изобразил бутылку бренди на переднем плане с цветком маракуйи на заднем — заодно рекламируя новый тогда напиток. Зеленая бутыль, отбрасывающая фиолетовую тень на желтый фон еле прорисованного цветка, — очень романтичное изображение, сделанное действительно с большим художественным вкусом (не только маракуйи).

Энди Уорхол "La Grande Passion" (1884)

Между свободой и бутылкой бренди

У Лихтештейна был несколько иной путь в поп-арт. Он поначалу увлекался популярным в 1950-е американским абстрактным экспрессионизмом. Но его сына стали дразнить в школе из-за творчества папы: "Твой отец не умеет рисовать и поэтому малюет абстракции?!" Чтобы доказать обратное, Рой изобразил для сына Микки Мауса и Джорджа Вашингтона в стилистике комиксов.

После художника осенило: это можно продавать как "чисто американское искусство". Как писала потом о Рое критика: "Это принесло ему удовлетворение, он имитировал не только сами комиксы, но и газетную печать. Друзья-художники сочли это интересным. И внезапно Лихтенштейн обрел свой почерк: простой, здоровый, естественный почерк, который на самом деле был "почерком шестилетних".

Рой здесь в духе комиксов изобразил пейзаж меж двух колон, в точности повторяющий национальный флаг Украины: в данном случае, это, скорее всего, песок и небо, в котором носится чайка.

Ройтбурд Александр, Энди Уорхол (серия "Если в кране нет воды", 2012), Рой Лихтенштейн Liberte (1991)

Произведение называется "Свобода" и сделано в 1991 году — возможно, оно реально отсылает к развалу СССР. Любопытно, что на недавней выставке Анатолия Криволапа на одном из полотен обыгрывался подобный сине-желтый пейзаж — только с пшеницей вместо песка, но птичка в небе тоже имелась.

Между "Свободой" и бутылкой бренди — ироничный портрет Уорхола кисти Александра Ройтбурда (1961 – 2021) из цикла "Если в кране нет воды" (2012), где он в евреев превратил битлов, Тараса Шевченко, Льва Толстого, братьев Кличко.

Ядерный поп-арт и чуток гламура

Поп-арт включает себя медиа и некие знаковые новости — в том числе несущие опасность. На выставке есть два произведения, которое несут в себе заряд тревоги от угрозы ядерной войны или атомной катастрофы, что сейчас наиболее актуально в свете российско-украинской войны.

Инсталляция Романа Минина "Мирный атом" (2015) показывает, как некое красно-желтое колесо крутится от ядерных взрывов. "В работе зашифрованы страны, у которых есть ядерное оружие", — сказал смотритель экспозиции.

Роман Минин "Мирный атом" (2015)

В центре колеса — зеркало: мол, ядерная угроза — и про нас тоже.

В круге японца Такеши Мураками A return from wandering ("Возвращение из странствий", 2022) мы видим как бы веселенькие, улыбающиеся цветы (кстати, весьма узнаваемые в мире) на темном шероховатом фоне.

Такеши Мураками "Возвращение из странствий" (2022)

Однако вблизи можно разобрать, что декоративный фон распадается на множестве черепов.

Такеши Мураками "Возвращение из странствий ", 2022 (черепа, фрагмент)

Это аллюзия художника на трагедии Хиросимы и Нагасаки, а также на современное ядерное противостояние государств.

Саша Чичкан, дочка легендарного украинского художника-"обезьянолюба", давно известна своими коллажами, где из обрезков гламурных изданий она создает эффектные портреты звезд, — говорят, на один такой коллаж уходит несколько тысяч кусочков.

Саша Чичкан "Лана Дель Рей" 2013

На этой выставке — коллаж "Лана Дель Рей" (2013). Удивляет тонкость работы. Если, как и произведение Такеши, разглядывать коллаж Чичкан внимательно, поражает сложная структура фрагментов. Вот так, например, выглядит глаз американской поп-звезды.

Саша Чичкан "Лана Дель Рей", 2013 (глаз, фрагмент)

А так — губы певицы, состоящие из десятков обрезков.

Саша — скрупулезный мастер!