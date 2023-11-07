"Между нами". Чем удивила Ирма Витовская в роли ловкой преступницы в первом украинском триллере

Рецензия Фокуса на фильм с Ирмой Витовской "Между нами", где известная актриса отказывается от амплуа "доброй мамы".

Первый украинский психологический триллер "Между нами" (имеется в виду – между нами, девочками) оказался неплохим, но с невнятной концовкой. Однако Ирма Витовская убедительна. Она стала национальной актрисой номер один после знаковых картин: "Брама" (2017), "Мои мысли тихие" (2019), "Коза ностра. Мама едет" (2022), и вот "Между нами" — везде ее "мамы" разруливают дела. В "Между нами" актриса делает кульбит – из позитивного персонажа становится негативным. Что хорошо. Плохо, что не получилось сделать достойной ей по масштабу подругу-противницу, которую сыграла Анастасия Пустовит. Авторам, вместо того, чтобы дать последней разгуляться, пришлось показать в финале "вмешательство кармы".

Читайте в Фокусе разбор первого национального психологического триллера с элементами криминала — "Между нами".

Знаковые фильмы с Ирмой Витовской, перечисленные выше – это фильм ужасов, две комедии, и вот – психологический триллер. В "Браме" актриса сыграла крепкую бабулю из Чернобыльской зоны, способную задушить голыми руками, в "Мыслях" — маму-таксистку, излишне опекающую сына, в "Коза ностре" – маму, которая навязчиво опекает дочь, вышедшую замуж за итальянца. Везде героини Витовской лихо разруливают дела. И в "Между нами" тоже. Только тут слишком явно проявляется давний женский принцип: своим – все, чужим – ничего. И вчерашний свой в момент может оказаться чужим.

Отдадим должное режиссеру и сценаристке "Между нами" (в соавторстве с Юрием Дудаем) Соломии Томащук: для триллера придумана многоходовая комбинация. В центре истории – две женщины.

"Между нами" — дуэт героинь

Саша в исполнении Анастасии Пустовит ("Когда падают деревья") – молодая отвязная наркоманка, которая удачно вышла замуж за бизнесмена-АТОшника Захара (Дмитрий Сова). У нее травмирована психика — в картине намекается, что с Сашей в детстве ужасно обращалась мать. Она глотает "таблетки", отрывается на ночных дискотеках, ведет беспорядочную половую жизнь. Девушка предельно безответственна, но у нее безусловно есть характер: она способна угрожать, быть агрессивной, наглой, навязчивой. Частично это маска, за которой она прячет неуверенность. Тем не менее, в начале ленты Саша отлично демонстрирует способность "показывать когти".

Аня, героиня Ирмы Витовской – врач-гинеколог, у нее семнадцатилетний сын Игорь (Михаил Дзюба, "Короли рэпа"), участвующий в городских бандитских разборках, и муж-коллега (Евгений Ефремов), который ей стал открыто изменять с медсестрой прямо на работе – в клинике. Сын Игорь – на стороне матери и мечтает выгнать нерадивого батю из общей квартиры, за которую еще не выплачена ипотека. Совместные семейные ужины мучительных для всех. Здесь Аня – жертва.

Завязка сюжета. Очередной загул Саши. После занятий сексом в туалете клуба с мастером тату на его озадаченный вопрос: "Надеюсь, ты предохраняешься?" наша героиня отвечает: "Не волнуйся, я тра**юсь не только с тобой". Однако все-таки Саша "залетела". Не будучи уверенной в том, кто же отец, решается на аборт. По этой причине попадает на прием к Анне.

Анна показана в меру сочувствующей докторшей, которая, как и положено, отговаривает Сашу от этого шага, но потом направляет все-таки на операцию – к своему супругу. По-видимому, семейный бюджет у них еще общий.

Саша настойчиво пристает к Ане, прося ее забрать частным порядком после операции, потому что это некому сделать, дабы тайна о содеянном не вышла за пределы клиники. Так у женщин завязываются отношения.

Далее события в картине развиваются лавинообразно.

Одно превращение, а не два

Эффект превращения Ани из "доброй женщины" в не совсем приятную будет для зрителей ошеломляющим (браво авторам!). Будет классический для триллеров перевертыш: палач – жертва, когда жертва становится палачом.

И все бы ничего, но вот Саше, при всем ее инфантилизме, достанется только роль "сломанной куклы". Причем из этого состояния почему-то ее не смогут вывести те, кто на ее стороне безусловно (даже с поправками на "выкидоны") – тот же прекрасный муж Захар, регулярно спасавший ее от наркотиков и загулов.

И тогда авторы не придумают ничего лучше, как в финале показать непосредственное вмешательство в ход этого дела судьбы, то бишь кармы, смазав концовку фильма и сделав ее несколько наивной.

Хотя тут напрашивался вполне себе логичный отличный финал без всяких "случайно-неслучайных совпадений".

Почему бы карме не действовать через ту же Сашу? Тем более, в начале фильма было показано, что она очень даже способна на поступки. Почему здесь было не сделать такой же захватывающий перевертыш – только уже не с героиней Витовской, а с персонажем Пустовит? Если уж написали "триллер", а не "драма", так и заканчивайте фильм как "триллер".

Подобные советы приходится нашим кинематографистам давать, к сожалению, постфактум, как уже было с лентой Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир" и (в гораздо меньшей степени) с картиной Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", которая в принципе – почти шедевр. Достойная концовка – важный компонент. А для триллера неожиданный финал — вообще архиважная штука, и он был бы здесь к месту, а не вот это "драматическое" пережевывание и передача всех сюжетных рычагов в "руки" судьбы.

Отличный визуал

Что является бесспорным достоинством ленты Соломии Томащук – это атмосфера и визуальный ряд. Картина снята современно и неординарно. Кстати, оператором значится все тот же Юрий Дудай ("Черкассы"). Во время одного из разговоров главных героинь он показывает их лица по очереди — не в центре кадра, как обычно, а в одном из углов экрана – это здорово подчеркивает ощущение диалога и то, что сближение героинь происходит из разных положений – они не ровесницы, не коллеги и т.д. Это нетривиальный операторский ход, подчеркивающий психологические особенности отношений двух женщин.

Респект и актрисам. Ирме Витовской — за изображение сильной, но неоднозначной натуры, а Анастасии Пустовит — за демонстрацию чувствительной девушки, истеричной, склонной к мистике и саморазрушению. Но тем не менее, она однажды "прессует" за измену — мужа героини Витовской, хотя сама, прямо скажем, не является эталоном верности. Значит, есть порох в пороховницах. И жаль, что авторы дали "взрывную силу" только Анне, в то время как Саша безвольно катится вниз, причем по не ею проложенной колее. Героине Пустовит не дали шанса подняться, а ведь именно так и бывает на качелях жизни (как и на любых аттракционах): когда достигаешь нижней отметки – тебя поднимает наверх.