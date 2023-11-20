Шпионы, диверсии и кровная месть: ТОП-5 жестких сериалов о конфликте евреев и арабов

"Тегеран", "Халифат" и, конечно, скандальная "Фауда". За последние годы вышло несколько сериалов, которые позволяют понять глубину ненависти и причины противостояния на Ближнем Востоке. Фокус подобрал ТОП-5 остросюжетных сериалов, которые показывают, как вместе живут и воюют евреи и арабы.

Почти все сериалы – о противостоянии спецслужб, шпионов, которые накладываются на личные драмы. Кажется, что нет семьи, которая так или иначе не вовлечена в борьбу, одни борются с террористами, другие с сионистами. И те и другие – за право на жизнь. Сразу отметим, что большинство сериалов снято израильской стороной, иногда в международной кооперации, но при этом все они отличаются большой критичностью по отношению к израильтянам, в том числе.

"Фауда" (2015-2022, 4 сезона, IMDb: 8,3)

Этот фильм критиковали как в Израиле, так и в Палестине, а ХАМАС даже пытался снять альтернативный сериал. Международное движение за бойкот израильских продуктов и товаров — BDS, — потребовали от Netflix отказаться от показа "Фауды" как "расистской пропаганды израильской армии оккупантов, демонстрирующей агрессию против жителей Палестины". Netflix на эти претензии никак не отреагировал, — и в результате мы имеем сериал, как будто предсказывающий современные события.

Сериал рассказывает о работе секретной спецслужбы Израиля на территории Палестины, агенты которой маскируются под арабов и выполняют не самые законные операции против террористов.

В 1-м сезоне палестинский террорист хочет произвести взрыв на территории Израиля только для того, чтобы спровоцировать ответный удар и большую войну. Ничего не напоминает?

Второй сезон показывает противостояние с ИГИЛ, в котором официальные власти и спецслужбы Палестины работают вместе с израильскими. Потому что ИГИЛ – "занадто" даже для палестинских.

В третьем сезоне действия переносятся в Газу и те самые туннели под сектором. Сезон вышел в 2020 году, но ощущение сегодняшнего дня не покидает.

Четвертый сезон, пока последний, вышел в 2022 году. После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября актер, сыгравший в фильме главного героя Дарона, 51-летний Лиор Раз заявил в соцсетях, что он присоединился к своим "братьям по оружию" на передовой линии Израиля, чтобы спасти пострадавшие семьи в изолированном городе Сдерот.

Кстати, надо отметить, что личность главного героя "Фауды" очень неоднозначна. Понятно, что Дарон, как израильский спецагент, по сюжету более "за правое дело", чем его враги палестинцы. Но люди гибнут вокруг него свои и чужие совершенно не обязательно. Он вспыльчив и быстр на расправу. В 3-м сезоне он под прикрытием опекает юного араба Башара, однако так складывается ситуация, что именно он убивает и старшего брата и отца Башара. А мать парня попадает в тюрьму. Спрашивается, может ли в такой истории юный палестинец стать на другую стезю, чем бесконечная месть?

Сериал в каждом сезоне поднимает моральную дилемму, на которую не всегда есть прямой и честный ответ. А если ответ есть – он обязательно кому-то не понравится.

"Фауда" - самый острые на сегодня сериал, рассказывающий о взаимоотношениях Израиля и Палестины

"Тегеран" (2020-2022, 2 сезона, IMDb: 7,6)

Разведка Израиля против контрразведки Ирана. Моссад против Корпуса стражей исламской революции. Еврейская шпионка ищет возможность обесточить систему ПВО Ирана, чтобы Израильская авиация могла нанести удар по ядерному объекту Тегерана. Довольно интересный триллер в духе шпионских боевиков: слежки, погони, переодевания.

Отдельно и познавательно – показано как при помощи спутника и без участия людей из пулеметной установки наносят удар по иранскому ученому-ядерщику. Прямая аналогия с убийством в 2020 году физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, работавшего над тайной программой по созданию ядерной боеголовки для баллистических ракет.

"Тегеран" - настоящие шпионские игры на Ближнем Востоке

"Халифат" (2020, 1 сезон, IMDb: 8,2)

Этот сериал произведен в Швеции и куплен Netflix. Соответственно, тут нет Израиля, но "Халифат" хорошо показывает, как сложно сосуществуют культуры Европы и Ближнего Востока, поэтому он в нашем ТОПе.

В центре событий арабская община беженцев из Сирии. Некоторые ее члены вербуют молодых шведов и готовят теракт. Агент Фатима, наоборот, работает на спецслужбы Швеции.

В этот раз "Халифат" хотят построить в Швеции, но спецслужбы не спят

"Шпион" (2019, 1 сезон, IMDb: 7,9)

Бывают серьезные роли и у Саши Барона Коэна. В сериале он играет легендарного израильского шпиона (или разведчика – как кому нравится) Эли Коэна. Внешнее сходство актера и прототипа поразительно. Качественный триллер о шпионских войнах 60-х годов: слежка, морзянка, микропленка. Переданная Эли Коэном информация в значительной мере способствовала быстрой победе Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Однако, и кончил он очень плохо.

Саша Барон Коэн играет легендарного разведчика, тоже Коэна

"Предатель" (2022, 1 сезон, IMDb: 6,8)

Самый "свежий" сериал, появившийся в этом году. Над Индийским океаном пропал самолет с 250 пассажирами, летевший из Тель-Авива в Индию.

На борту несколько неожиданных подозреваемых: израильский герой войны; муж двух жен; пилот на нервном срыве. Каждый потом окажется не тем, кем казался вначале. Еще у нас есть террористы, конечно. И сверхсекретный киллер Моссада. Это в воздухе.

На земле еще найдутся: детектив, предатель, террористы из Эмиратов.

Спецслужбы ищут самолет и предателя — помощника террористов. Найдут. Даже больше, чем одного. Очень динамичный сериал, учитывая, что серии всего по 30 минут.

Как можно в воздухе украсть самолет, покажут в сериале "Предатель"

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=yw0ZHMfCnpI