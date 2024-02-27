Писатель-воин ВСУ Павел Белянский (Паштет): Когда стало невмоготу под обстрелом мы… запели

Популярный писатель и воин ВСУ Павел Белянский рассказал, как нестандартно он выходил с бойцами из сложных ситуаций на фронте.

Популярный столичный писатель, блогер и солдат Павел Белянский (Паштет) в интервью Фокусу поделился интересными фронтовыми зарисовками и наблюдениями – часть из них будет в его новой книге "Життя починається", которую он готовит к публикации.

Он рассказал нам какие испытывают чувства гражданские люди, впервые попав на фронт, как важно сегодня не расслабляться потому, что кровавый враг еще силен и что Павел пел с солдатами на передовой, когда под плотным обстрелом становилось совсем невмоготу.

"Враг пришел в мою страну с оружием в руках. Тут прямая аналогия с бандитом, который вломился в твой дом с оружием и хочет тебя убить. А ты его убил в ответ. Какое к нему отношение? Не лез бы ко мне и тебе бы ничего не было. Лицом к лицу, правда, я не сталкивался. Но слышал их.

Иногда мы даже перекрикивались. Бывало, они включат музыку, а мы им кричим: "Что вы слушаете дерьмо разное?!" — они заводили свой долбаный шансон. А мы им включали свою подборку: "Жадан і собаки", ТНМК, Kozak System. Был такой случай: по нам уже второй час молотила артиллерия. Вокруг взрывы. У тебя от взрывных волн болит все тело. Не только уши, у тебя реально уже кишки болят: снаряды и мины прилетали близко к блиндажу. Находишься на грани нервного срыва.

Я достал свой телефон. Хотя мобильный на позицию запрещено брать: тебя могут вычислить по сигналу – это вопрос безопасности. Поэтому он у меня был в режиме "полета в самолете". Когда нам стало трудно на позиции я включил на телефоне наши любимые песни. И пацаны стали подпевать: мы пели "Червону калину", "Марш українських націоналістів" ("Ми йдемо в бій переможним ходом"). Вокруг снаряды лопаются, а мы – поем! И скажу: нам это помогло психологически. Прямо – норм!"

Напомним, что фильм по сценарию Павла Белянского "Я работаю на кладбище" (2022) – одна из лучших картин национального кинематографа последнего времени.