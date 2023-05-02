Российские боевые роботы "Маркер" все никак не доедут до фронта: что случилось

Разработчики уже несколько месяцев обещают отправить роботов на передовую, но военные до сих пор не умеют с ними обращаться.

Российских военных, которые воюют в Украине, обещают научить управлять боевыми роботами "Маркер". Об этом информационному агентству "РИА Новости" рассказал Евгений Дуров, исполнительный директор компании "Андроидная техника", которая разработала эти машины.

По его словам, "в ближайшем будущем" специалисты начнут обучать подразделения, участвующие в войне с Украиной, как управлять "Маркерами" на поле боя. Разработчики пытаются сделать так, чтобы одного оператора было достаточно для руководства пятью такими роботами.

"Мы можем направить робота на 50 или даже на 80 километров, и он вернется назад, так как речь идет не о дистанционно управляемой, а об автономной машине", — подчеркнул Евгений Дуров.

Недавно появилась информация, что российских роботов "Маркер" оснастили противотанковым комплексом "Корнет". Как добавил Евгений Дуров, их также испытывают, устанавливая другие виды вооружения, в том числе пулеметы, гранатометы АГС-17 и АГС-30. Также "Маркеры" работают в паре с дронами-камикадзе БАС-80 и привязными коптерами, которые могут вести разведку и указывать цели.

Ранее писали, что разработчики решили оснастить роботов "Маркер" дронами-камикадзе. Как утверждают россияне, сейчас БАС-80 может нести заряд весом до 600 граммов, но инженеры пытаются увеличить его грузоподъемность. Беспилотник может летать примерно 18 минут и преодолевать расстояние до 30 км.

В январе сообщали, что россияне собираются применять роботов "Маркер" на Донбассе. Как расскахад руководитель группы военных советников из РФ "Царские волки" Дмитрий Рогозин, машина может автономно выполнять боевые задачи, в том числе обнаруживать цели и поражать их на расстоянии 15 км.