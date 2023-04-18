Российский робот "Маркер" оснастят дроном-камикадзе: чем он опасен для ВСУ

Пока что беспилотник испытывают на полигоне без ударной части, но вскоре конструкторы обещают начать полноценные тесты дрона и робота.

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Компания "Андроидная техника", которая выпустила автономного робота "Маркер", заявила, что оснастит его дроном-камикадзе, сообщает РИА Новости. Как заявил агентству исполнительный директор компании Евгений Дудоров, это будет беспилотник самолетного типа, который имеет предварительное название "БАС-80".

"Сейчас этот дрон испытывается без боевой части, но, безусловно, он будет иметь ударную направленность. Изначально этот БПЛА создавался для оснащения "Маркера". Впервые мы его запустили с этой платформы", — сказал Дудоров.

По предварительным данным, дрон-камикадзе "БАС-80" очень легкий – всего 1,7 кг без боевой начинки. Но, как утверждают конструкторы, он сможет нести заряд массой до 600 г. К тому же, инженеры планируют поработать над БПЛА, чтобы он имел возможность нести более тяжелую взрывчатку.

Дальность полета "БАС-80" составляет до 30 км, а время в полете – до 18 мин. Конструкторы отмечают, что это действительно очень простой и легкий дрон, но и задачи у него не сложные.

Пока что нет никакой информации о том, когда закончатся испытания и когда первые "Маркеры" оснащенные дронами-камикадзе оккупанты начнут применять в Украине.

Фокус много писал о роботе "Маркер" и его различных модификациях. Пока что ни одного робота "Маркер" на фронте замечено не было, несмотря на все обещания бывшего главы Роскосмоса, а теперь советника по технической части оккупационных войск России Дмитрия Рогозина.

Ранее Фокус писал, что робот "Маркер", который должен уничтожить танки НАТО, мог быть древним луноходом 1970 года.