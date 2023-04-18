Російський робот "Маркер" оснастять дроном-камікадзе: чим він небезпечний для ЗСУ

Поки що безпілотника випробовують на полігоні без ударної частини, але незабаром конструктори обіцяють розпочати повноцінні тести дрона та робота.

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Компанія "Андроїдна техніка", яка випустила автономного робота "Маркер", заявила, що оснастить його дроном-камікадзе, повідомляє РИА Новости. Як заявив агентству виконавчий директор компанії Євген Дудоров, це буде безпілотник літакового типу, який має попередню назву "БАС-80".

"Зараз цей дрон випробовується без бойової частини, але безумовно він матиме ударну спрямованість. Спочатку цей БПЛА створювався для оснащення "Маркера". Вперше ми його запустили з цієї платформи", — сказав Дудоров.

За попередніми даними, дрон-камікадзе "БАС-80" дуже легкий – лише 1,7 кілограма без бойової начинки. Але, як стверджують конструктори, він зможе нести заряд масою до 600 грамів. До того ж інженери планують попрацювати над БПЛА, щоб він мав можливість нести більш важку вибухівку.

Дальність польоту безпілотника "БАС-80" складає до 30 кілометрів, а час у польоті – до 18 хвилин. Конструктори відзначають, що це справді дуже простий і легкий дрон, але й завдання у нього не складні.

Поки що немає жодної інформації про те, коли закінчаться випробування та коли перші "Маркери" оснащені дронами-камікадзе окупанти почнуть застосовувати в Україні.

Фокус багато писав про роботу "Маркер" і його різні модифікації. Поки що жодного робота "Маркера" на фронті помічено не було, незважаючи на всі обіцянки колишнього глави Роскосмосу, а тепер радника з технічної частини окупаційних військ Росії Дмитра Рогозіна.

Раніше Фокус писав, що робот "Маркер", який має знищити танки НАТО, міг бути давнім місяцеходом 1970 року.