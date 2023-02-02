Робот "Маркер", який повинен знищити танки НАТО, міг бути давнім місяцеходом 1970 року

Олександр Невзоров розкритикував російського робота, який уже прибув на Донбас, щоб боротися проти "Леопардів" та "Абрамсів".

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Сьогодні стало відомо, що робот Маркер, за словами Дмитра Рогозіна, прибув на Донбас. Принаймні сам глава "Царських вовків" (підрозділи із забезпечення технічної частини ЗС РФ) повідомив про це у своєму телеграм-каналі. За його попередньою заявою, робот "Маркер" має дати гідну відповідь танкам "Леопард" та "Абрамс", які незабаром отримає українська армія.

Робот "Маркер" — секретна розробка, про його технічні характеристики мало що відомо. Опозиціонер Олександр Невзоров припустив, що "гроза "Леопардів" розроблена на базі апарату 1970 року випуску — "Луноход-1", — про і повідомив у своєму телеграм-каналі. За твердженням Невзорова, "Маркер" сконструйований за напрацюваннями ОКБ-1, колись очолюваним українським конструктором Сергієм Корольовим.

[ + – ] "Луноход-1" 1970 року, який досліджував супутник Землі Фото: Открытые источники

Як відомо, "Луноход-1" здійснив політ на Місяць і навіть намалював там "вісімку" на честь Міжнародного жіночого дня, після чого так і залишився на супутнику Землі.

"Але п'ять років тому, під час розбирання брухту Роскосмосу були виявлені останки досвідчених апаратів місяцехода і вони потрапили в лапи Рогозіна. Той зрозумів, що "добре забуте старе" завжди можна впарити, як нове. Тим паче недоумкуватому Кремлю. І перефарбувавши місяцехід впарив його аж за 500 млн рублів", — пише опозиціонер, натякаючи на те, звідки з'явилася ідея "Маркера".

За його словами, до радянського робота-місяцехода додали "чипи з китайських пральних машин" та "кілька гармат". "Тепер це дистанційно керований кулемет з моторчиком. "Вісімки" на полях місяцехід малювати ще вміє", — іронізує Невзоров.

Раніше Фокус писав, що на думку американського військового експерта робот "Маркер" не зможе здолати "Абрамси".