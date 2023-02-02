Робот "Маркер", который должен уничтожить танки НАТО, мог быть древним луноходом 1970 года

Александр Невзоров раскритиковал российского робота, который уже прибыл на Донбасс, чтобы сражаться против "Леопардов" и "Абрамсов".

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Сегодня стало известно, что робот "Маркер", со слов Дмитрия Рогозина, прибыл на Донбасс. По крайней мере, сам глава "Царских волков" (подразделения по обеспечению технической части ВС РФ) сообщил об этом в своем телеграм-канале. По его предыдущим заявлением, робот "Маркер" должен дать достойный ответ танкам "Леопард" и "Абрамс", которые вскоре получит украинская армия.

Робот "Маркер" – секретная разработка, о его технических характеристиках мало что известно. Оппозиционер Александр Невзоров предположил, что "гроза "Леопардов" разработан на базе аппарата 1970 года выпуска — "Луноход-1", — о чем и сообщил в своем телеграм-канале. По утверждению Невзорова, "Маркер" сконструирован по наработкам ОКБ-1, некогда возглавляемым украинским конструктором Сергеем Королевым.

[ + – ] Луноход-1 1970 года, который исследовал спутник Земли Фото: Открытые источники

Как известно, "Луноход-1" совершил полет на Луну и даже нарисовал там "восьмерку" в честь Международного женского дня, после чего так и остался на спутнике Земли.

"Но пять лет назад, при разборке металлолома Роскосмоса были обнаружены останки опытных аппаратов лунохода и они попали в лапы Рогозина. Тот смекнул, что "хорошо забытое старое" всегда можно впарить, как новое. Тем более слабоумному Кремлю. И перекрасив луноход впарил его аж за 500 млн рублей", — пишет оппозиционер, намекая на то, откуда появилась идея "Маркера".

По его словам, к советскому роботу-луноходу добавили "чипы из китайских стиральных машин" и "несколько пушек". "Теперь это дистанционно управляемый пулемет с моторчиком. "Восьмерки" на полях луноход рисовать еще умеет", — иронизирует Невзоров.

Ранее Фокус писал, что по мнению американского военного эксперта робот "Маркер" не сможет одолеть "Абрамсы".