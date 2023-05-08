Кремль в огне: художник показал, как нейросеть видит пылающий центр Москвы (фото)
Художник Сергей Мохов попросил Midjourney показать, как горящий Кремль видит Клод Моне, Огюст Ренуар, Винсент ван Гог и Эдвард Мунк.
Украинский геймдизайнер Сергей Мохов с помощью нейросети Midjourney показал, каким бы изобразили Кремль в огне известные художники. Результаты эксперимента он опубликовал в Twitter сегодня, 8 мая.
В результате творчества появились несколько десятков изображений в самых разных стилях – импрессионизм Клода Моне и Огюста Ренуара, постимпрессионизм Винсента ван Гога и Анри Тулуз-Лотрека, ар-нуво Альфонса Мухи, сюрреализм Сальвадора Дали, символизм Эдварда Мунка.
Словом, в фантазии геймдизайнера, Кремль полыхал несколько раз и в разных художественных вариациях на любой вкус.
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