Кремль в огне: художник показал, как нейросеть видит пылающий центр Москвы (фото)

Художник Сергей Мохов попросил Midjourney показать, как горящий Кремль видит Клод Моне, Огюст Ренуар, Винсент ван Гог и Эдвард Мунк.

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Украинский геймдизайнер Сергей Мохов с помощью нейросети Midjourney показал, каким бы изобразили Кремль в огне известные художники. Результаты эксперимента он опубликовал в Twitter сегодня, 8 мая.

В результате творчества появились несколько десятков изображений в самых разных стилях – импрессионизм Клода Моне и Огюста Ренуара, постимпрессионизм Винсента ван Гога и Анри Тулуз-Лотрека, ар-нуво Альфонса Мухи, сюрреализм Сальвадора Дали, символизм Эдварда Мунка.

"Кремль пылает", Иван Марчук

"Кремль пылает", Сальвадор Дали

"Кремль пылает" Поль Гоген

"Кремль пылает", Густав Климпт

"Кремль пылает", Поль Сезан

"Кремль пылает", Казимир Малевич

"Кремль пылает", Едвард Мунк

"Кремль пылает", Бэнкси

"Кремль пылает", Енди Ворхол

"Кремль пылает", Илья Репин

"Кремль пылает", Винсент ван Гог

"Кресль пылает", Иван Айвазовский

"Кремль пылает", Анри Тулуз-Лотре

"Кремль пылает", Альфонс Муха

"Кремль пылает", Огюст Ренуар

Словом, в фантазии геймдизайнера, Кремль полыхал несколько раз и в разных художественных вариациях на любой вкус.

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