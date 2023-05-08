Кремль у вогні: художник показав, як нейромережа бачить центр Москви, що палає (фото)

Художник Сергій Мохов попросив Midjourney показати, як Кремль у вогні бачить Клод Моне, Огюст Ренуар, Вінсент ван Гог та Едвард Мунк.

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Український геймдизайнер Сергій Мохов за допомогою нейромережі Midjourney показав, яким би зобразили Кремль у вогні відомі художники. Результати експерименту він опублікував у Twitter сьогодні, 8 травня.

В результаті творчості з'явилися кілька десятків зображень у різних стилях – імпресіонізм Клода Моне та Огюста Ренуара, постімпресіонізм Вінсента ван Гога та Анрі Тулуз-Лотрека, ар-нуво Альфонса Мухи, сюрреалізм Сальвадора Далі, символізм Едварда Мунка.

"Кремль палає", Іван Марчук

"Кремль палає", Сальвадор Далі

"Кремль палає" Поль Гоген

"Кремль палає", Густав Клімпт

"Кремль палає", Поль Сезан

"Кремль палає", Казимир Малевич

"Кремль палає", Едвард Мунк

"Кремль палає", Бенксі

"Кремль палає", Енді Ворхол

"Кремль палає", Ілля Рєпін

"Кремль палає", Вінсент ван Гог

"Крісло палає", Іван Айвазовський

"Кремль палає", Анрі Тулуз-Лотре

"Кремль палає", Альфонс Муха

"Кремль палає", Огюст Ренуар

Словом, у фантазії геймдизайнера Кремль палав кілька разів і в різних художніх варіаціях на будь-який смак.

Нагадаємо, що 3 травня у мережі з'явився ролик, як БПЛА атакують Кремль. Російська Федерація звинуватила в інциденті Україну.

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