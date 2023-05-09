"Снес башню": украинский дрон-камикадзе "Пегас" поразил российскую БМП (видео)

Быстрый беспилотник без труда догнал боевую технику и нанес ей удар в область башни.

Украинские военные поразили на фронте российскую боевую машину пехоты (БМП) с помощью дрона-камикадзе "Пегас". Видеозаписью атаки в Telegram поделилась школа операторов БПЛА "Эскадрон".

Оккупанты ехали на БМП по дороге в одном из прифронтовых населенных пунктов Украины, название которого не указывается, когда его заметил оператор ВСУ. Пилот направил вслед за боевой машиной FPV-дрон с кумулятивным боеприпасом и быстро его догнал, нанеся удар в область башни.

"Очередное удачное применение дрона-камикадзе против техники оккупантов. Захватчик, не волнуйся, "Пегасов" хватит на всех", — прокомментировали удар в школе "Эскадрон".

Эта организация не только обучает пилотов БПЛА, но также собирает боевые дроны из деталей, купленных на пожертвования украинцев, а затем передает их военным. В "Эскадроне" говорят, что их "Пегасами" пользуются разные подразделения ВСУ, НГУ и СБУ.

В марте писали, как дрон-камикадзе "Пегас" уничтожил танк Т-72Б3 под Авдеевкой. Оператор из 59 ОМБр смог завести беспилотник прямо в люк на башне, из-за чего летательный аппарат взорвался внутри и вывел машину из строя.

Украинские военные с помощью дронов "Пегас" поражают как технику, так и живую силу ВС РФ. В апреле появилось видео, как один БПЛА поразил сразу пятерых российских военных одним ударом, влетев в одного из них.

В апреле также стало известно, что украинский дрон-камикадзе "Пегас" влетел в российский ПЗРК, установленный на крыше дома. Благодаря меткости оператора огневая позиция была уничтожена.