На фронт едут дроны PD-2: будут помогать HIMARS охотиться на оккупантов (видео)

Поставку осуществил фонд "Повернись живим" на пожертвования украинцев и граждан других стран.

Благотворительный фонд "Вернись живим" объявил о поставке еще двух беспилотных систем украинского производства PD-2 для ВСУ, сообщается на официальной странице Facebook фонда. Каждый из них стоит около 30 млн грн.

Комплекс PD-2 разработан в Украине, он имеет радиус полета в более 200 километров и находится в воздухе до 12 ч. Беспилотник способен отслеживать перемещение подвижных целей, чтобы корректировать огонь и разведывать информацию для HIMARS и других дальнобойных систем.

Каждый БПЛА имеет станцию наблюдения с 30-кратным увеличением для дневного канала и 5-кратным для тепловизионного, что позволяет вести детальную разведку на расстоянии в 5 км, а обзорную — еще дальше.

Дрон имеет несколько конфигураций: вертикального взлета и посадки (VTOL) и фиксированного крыла с 4-метровым размахом и фиксированного крыла с 5-метровым размахом. Беспилотник имеет автоматический режим полета, который позволяет заранее спланировать миссию и выполнить ее даже при потере сигнала. Он имеет низкий радарный и акустический сигнал, что делает его трудно обнаружимым.

PD-2 был разработан компанией Ukrspecsystems в 2020 году на основе предыдущего модели PD-1. Он был одобрен для военного использования в 2020 году после успешного прохождения тестов.

Всего в прошлом году Фонд приобрел 11 таких комплексов: 10 из них куплены за счет пожертвований, а средства на еще один собрала ИТ-сообщество DOU при поддержке Uklon.

Ранее Фокус сообщал, что дроны атаковали полигон под Воронежем, ранены 14 военных.