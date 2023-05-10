Странные люди: боятся, что ИИ отберет у них работу, но не готовы отказаться от нейросетей

73% работников считают, что ИИ помогает им в работе, а 67% говорят, что ИИ улучшает их навыки.

Компания Microsoft опубликовала новый ежегодный отчет об индексе рабочих тенденций, опросив 31 тыс. работников из разных стран мира, сообщает Businessinsider.

Отчет показал, что 49% опрошенных как самозанятых так и нанятых сотрудников все же обеспокоены, что искусственный интеллект сделает их профессию бесполезной. Но любопытнее всего, что 70% из стараются переложить на ИИ как можно больше своих обязанностей.

Еще интересные выводы из отчета: не только 3 из 4-х опрошенных сказали, что они согласны с использованием ИИ для административных задач, 73% даже заявили, что им было бы удобно использовать нейросети для творческих работ. 80% респондентов заявили, что ищут инструменты ИИ, которые помогут им подводить итоги своих встреч и действий.

В целом, по данным отчета, 73% работников считают, что ИИ помогает им в работе, а 67% говорят, что ИИ улучшает их навыки. Более того, 69% работников выразили желание получать дополнительное образование или обучение по ИИ, чтобы лучше использовать его возможности.

Отчет также выявил различия в отношении к ИИ среди разных групп работников. Например, женщины оказались более заинтересованы в обучении по ИИ, чем мужчины (74% против 66%), а молодые люди (18-24 года) были более склонны считать ИИ полезным для своей работы, чем старшие люди (55-64 года) (81% против 64%). Кроме того, работники из развивающихся стран были более оптимистичны по поводу ИИ, чем из развитых стран. Например, в Индии 83% работников считали, что ИИ помогает им в работе, а в Японии — только 47%.

Специалисты Microsoft в своем отчете предложили 4 принципа для создания доверия к ИИ:

прозрачность (понимание того, как и зачем ИИ принимает решения), справедливость (избегание дискриминации или предвзятости со стороны ИИ), надежность (обеспечение безопасности и защиты данных от ИИ), уважение (сохранение человеческого достоинства и прав при взаимодействии с ИИ).

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