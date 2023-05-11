Стало известно, когда дроны Teal 2 прибудут в Украину: характеристики БПЛА (видео)

Компания Red Cat официально договорилась о поставках в Украину одних из лучших разведывательных БПЛА в мире.

Генеральный директор Red Cat Holding Джефф Томпсон заявил, что его компания отправит для ВСУ 200 своих дронов Teal 2 для помощи в отражении российской агрессии, говорится в пресс-релизе на официальном сайте Red Cat Holding. По словам Томпсона, партия беспилотников прибудет уже в июне.

Фокус много раз рассказывал своим читателям об этих удивительных дронах, которые оснащены искусственным интеллектом, позволяющим работать по принципу "свой-чужой" и камерой ночного видения.

Искусственный интеллект от Athena AI помогает Teal 2 работать в режиме "свой-чужой" Фото: Athena AI

Так же дрон оснащен новым датчиком Hadron 640R от Teledyne FLIR. Это обеспечивает бойцам тепловизионное изображение самого высокого разрешения для работы в ночное время. Другими технологическими партнерами Red Cat для Teal 2 являются известные в сегменте дронов компании: Athena AI, Reveal Technology и Tomahawk Robotics.

Система Teal 2 может распознавать вооруженных людей и обычное гражданское население Фото: Athena AI

Беспилотники Teal 2 отличаются высокой скоростью, дальностью полета и устойчивостью к помехам. Если говорить откровенно, то на сегодня Teal 2 – лучший малый дрон для разведки из всех существующих в мире.

По мнению Red Cat Holding, беспилотники Teal 2 являются идеальным решением для Украины, так как они могут летать в сложных условиях (даже без GPS) и обеспечивать оперативную разведку и координацию. Компания активно сотрудничает с НАТО и другими союзниками Украины для будущих поставок своей продукции в зону боевых действий для поддержки нашей страны.

Дрон Teal 2 оснащен тепловизором и камерой ночного видения Фото: Athena AI

Любопытно, что компания Teal Drones была основана в 2015 году 18-летним изобретателем Джорджем Матусом, который хотел создать самый быстрый и умный дрон в мире. В 2023 году компания была приобретена Red Cat Holding, которая расширила ее ассортимент продукции и рынки сбыта.

Презентация возможностей Teal 2

Ранее Фокус писал, что "ночной доминатор" дрон Teal 2 может помочь ВСУ уничтожать российских оккупантов.