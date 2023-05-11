Стало известно, как дроны Северной Кореи обошли систему ПВО, - утечка секретных файлов

Согласно утекшим данным, разведка США оценивает возможности Южной Кореи по защите от дронов Северной Кореи как минимальные

По сведениям американских военных, Южная Корея слишком много внимания уделяет противоракетной обороне и совсем забыла о защите от беспилотников, сообщает The Washington Post.

Как результат, приводится пример инцидента, когда в декабре прошлого года пять северокорейских разведывательных дронов прилетели в запретную зону президентского офиса в Сеуле, а армия Южной Кореи не смогла сбить ни один из них.

Президент страны Юн Сок Ель тут же свалил вину на предшественника и пообещал выделить более полумиллиарда долларов на модернизацию ПВО. В планы входят четыре проекта, направленных на укрепление возможностей ПВО, включая лазерное оружие для уничтожения дронов и глушилки для обезвреживания меньших БПЛА.

Согласно секретным документам, которые попали в руки журналистам, США также следили за действиями Северной Кореи и предупреждали Южную Корею о возможных атаках. Однако южнокорейские власти не приняли достаточных мер для усиления своей обороны и не скоординировали свои действия с США. В Пентагоне в связи с этим выразили свое беспокойство по поводу безопасности американских войск и союзников в регионе и призвали Южную Корею улучшить свои способности по борьбе с дронами.

Еще один интересный нюанс заключается в том, что секретные документы свидетельствуют о прослушке со стороны США своих южнокорейских коллег на тему рассмотрения запроса США о том, чтобы Сеул отправил артиллерийские боеприпасы в Украину. Как выяснилось из секретных документов, по результатам прослушки Южная Корея очень сопротивлялась этому, ссылаясь на потенциальное влияние на торговлю с Россией и опасаясь, что Москва отомстит, помогая Северной Корее продвигать свои программы вооружений.

Ранее Фокус сообщал, что Южная Корея может впервые предоставить Украине военную помощь, но есть условие.