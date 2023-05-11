Стало известно, как дроны Северной Кореи обошли систему ПВО, - утечка секретных файлов

Согласно утекшим данным, разведка США оценивает возможности Южной Кореи по защите от дронов Северной Кореи как минимальные

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По сведениям американских военных, Южная Корея слишком много внимания уделяет противоракетной обороне и совсем забыла о защите от беспилотников, сообщает The Washington Post.

Как результат, приводится пример инцидента, когда в декабре прошлого года пять северокорейских разведывательных дронов прилетели в запретную зону президентского офиса в Сеуле, а армия Южной Кореи не смогла сбить ни один из них.

Президент страны Юн Сок Ель тут же свалил вину на предшественника и пообещал выделить более полумиллиарда долларов на модернизацию ПВО. В планы входят четыре проекта, направленных на укрепление возможностей ПВО, включая лазерное оружие для уничтожения дронов и глушилки для обезвреживания меньших БПЛА.

Согласно секретным документам, которые попали в руки журналистам, США также следили за действиями Северной Кореи и предупреждали Южную Корею о возможных атаках. Однако южнокорейские власти не приняли достаточных мер для усиления своей обороны и не скоординировали свои действия с США. В Пентагоне в связи с этим выразили свое беспокойство по поводу безопасности американских войск и союзников в регионе и призвали Южную Корею улучшить свои способности по борьбе с дронами.

Еще один интересный нюанс заключается в том, что секретные документы свидетельствуют о прослушке со стороны США своих южнокорейских коллег на тему рассмотрения запроса США о том, чтобы Сеул отправил артиллерийские боеприпасы в Украину. Как выяснилось из секретных документов, по результатам прослушки Южная Корея очень сопротивлялась этому, ссылаясь на потенциальное влияние на торговлю с Россией и опасаясь, что Москва отомстит, помогая Северной Корее продвигать свои программы вооружений.

Ранее Фокус сообщал, что Южная Корея может впервые предоставить Украине военную помощь, но есть условие.